Hašek nestárne. Podobnost lidí a zvířat uměl vystihnout dokonale

Bylo by mu už 140 let – narodil se 30. dubna 1883 (a zemřel 3. ledna před sto lety) – a mohl by tedy patřit ke klasikům, nad nimiž leckdo s lehkým nadhledem mávne rukou a řekne, že dnes je jiná doba. Jenže stačí si některé z jeho povídek přečíst, nebo ještě lépe poslechnout v interpretaci skvělých herců, a zjistíme, jak dobře znal Jaroslav Hašek lidskou náturu, jak trefně dovedl najít podobnost s lidmi v říši zvířat, jak vtipný byl.