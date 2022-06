Záznam společného koncertu Hradišťanu a Javory Beatu stmeluje sdílení inspirace moravskou lidovou hudbou

Existuje navíc personální spojnice, v době, kdy Jiří Pavlica dokončil studia hudební vědy a stal se primášem zprvu folklorního, postupně čím dál víc autorského Hradišťanu, byl zároveň v letech 1978 až 1980 členem kapely Petra Ulrycha.

Na sérii společných vystoupení se kapelníci domluvili symbolicky během Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě v roce 2019. Na 2CD se nakonec ocitl záznam ze 21. listopadu 2021 z Domu kultury v Kroměříži. S publikem stejně vstřícným a s interpretací stejně emotivní jako profesionální, jaká je na vystoupeních obou kapel vlastně „samozřejmá“.

JIŘÍ PAVLICA & HRADIŠŤAN / HANA A PETR ULRYCHOVI & JAVORY BEAT – SPOLEČNÝ KONCERT Indies Scope, 2022

Dramaturgicky logický a přirozeně plynoucí koncertní snímek se vzpírá vypichování jednotlivostí, ale nelze neobdivovat fenomenální hlasovou formu Hany Ulrychové. Nejen když s nadhledem a jistotou vystřihne např. finále písně Půlnoční lidé. Což nijak nezastiňuje stejně brilantní a přesvědčivou Alici Holubovou, ani přirozený, více civilní projev Petra Ulrycha a Jiřího Pavlici. Ani vklad instrumentalistů, namátkou baskytaristy Jakuba Šimáně.

K nejzajímavější momentům alba patří pochopitelně ty, kde se obě kapely prolínají a zvukově obohacují. Zvláště některé písně Hradišťanu získaly díky v podstatě rockové rytmice a soundu odlišný rozměr. A ještě větší naléhavost, což nápadně ukazuje skladba Účtování na vesmírných kontech. Právě ona svojí zdůrazněnou potemnělou náladou a varovnou naléhavostí zpestřuje jinak spíše konejšivé vyznění koncertního alba.

Instrumentální násobení Javorů s Hradišťanem doslova synergicky funguje také ve skladbě Vstávej. Zahajuje ji improvizovaný trialog perkusí Ctibora Bártka a Josefa Fojty se zachovanými Pavlicovými houslemi. Do písně ovšem hladce zapadne i sólo Milana Strouhala na zkreslenou elektrickou kytaru, komunikující s houslemi i jazzově rozvolněným klarinetem Davida Burdy. Nemluvě o elektrických klávesových nástrojích v hammondkovém rejstříku a rockově přiostřených riffech.

To nejlepší, ale žádné novinky

Stejnou nepřeplácanou, účelnou košatostí přispívá Hradišťan k aranžmá Javorů, do kterého cimbál či housle přirozeně patří. Mimochodem, právě na albu Javorů Hany a Petra Ulrychových Ententýny (1979), ze kterého pocházejí písně Zvon, Putovali kdysi hudci a Jízda králů, účinkoval také Jiří Pavlica. To by bylo, aby se nevydařilo i koncertní repete.

Koncertní dvojalbum tentokrát bohužel nepřináší nic repertoárově nového, jde prostě o „best of“ obou kapel. Na rozdíl od předchozího kolaborativního titulu Hradišťan & Jiří Pavlica, Spirituál kvintet & Dagmar Pecková (2020), který zdobilo několik vůbec poprvé vydaných kusů. Rozhodně ale stálo za to zaznamenat a vydat důvěrně známé písně v nových verzích, pojaté z jiného aranžérského a interpretačního úhlu. Hlavně proto, jak se na albu podařilo zachytit pozitivní, vstřícnou atmosféru vystoupení. Koncepce přátelských nadžánrových setkání muzikantů, které se Pavlica s Hradišťanem věnuje nejen od dob televizního cyklu Sešli se doslova programově, se nijak nevyčerpala.

Vydáním záznamu vystoupení z Hanáckých Athén přitom spolupráce Hradišťanu a Javorů nekončí. V plánu zůstává ještě několik společných koncertů, včetně těch 27. června v Brně na nádvoří hradu Špilberk a 9. září v pražském Rudolfinu.