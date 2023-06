Jedna z verzí nového singlu Lanuga skládá hold Marii Rottrové. Podívejte se na klip

„Inspirovalo mě stejnojmenné marsovské vozítko. Zkoumáme svět, vnitřní i vnější, reagujeme na to, co jsme objevili, předáváme to dál. Při objevování občas narazíme, skoro nebo úplně se převrátíme, ale nevzdáváme to,“ přibližuje poetický text jeho autorka Johana Franková, jež je autorkou i mnoha předchozích písní Lanuga.

„Píseň jsem napsal během pěti minut po přečtení Johanina textu. Líbilo se mi, jak je text vizuální, promítal se mi v hlavě jako film. Chtěl jsem, aby byly z riffu piana cítit osmdesátky v nichž jsem prožíval dětství, přenést do hudby tu něžnou nostalgickou atmosféru sálající z textu. Okouzlení průzkumem vesmíru jako metafory dětskýho objevování světa i jasnej odkaz na film Odysseus a hvězdy. Něhu pečující mámy. Naději. A smutek z toho, že tu nejsme napořád,“ říká producent a skladatel Viliam Béreš.

Altpopový singl se na streamovacích platformách objeví hned ve čtyřech verzích. „Chtěli jsme dát našim milovaným fans něco extra na hraní. Instrumental pro jejich karaoke večírky, a capella jako nástroj k saturaci případnejch producentskejch ambicí a jako materiál k remixům a zrychlená verze k random postům na sociální sítě a jako poctu Marii Rottrové. Protože přesně tak Markéta zní, když se zrychlí. A to jsme si nemohli nechat pro sebe,“ dodává s úsměvem producent písně Viliam Béreš.

Kromě Foukalové a Béreše tvoří Lanugo baskytarista Rastislav Uhrík, bubeníci Martin Kopřiva a Martin Novák a kytarista Mirek Šmilauer. Živá vystoupení nabízejí strhující a energický zážitek. Roku 2009 vydali eponymní debut, 2011 pokřtili druhé album s jednoduchým názvem Lanugo, 2011 nominované na cenu českých hudebních kritiků Apollo. Následovalo EP a Lanugo, 2014 s hitem Sára.

S nahrávkou z roku 2019 posunul producent Viliam Béreš zvuk do dosud neprobádaných vod s výraznou melancholickou linkou. Lanugo v současnosti pracuje na nové, prozatím bezejmenné desce, kterou představí v příštím roce. Zapojit se mohou také fanoušci během červnového natáčení videoklipu k druhému singlu.

Lanugo v nejbližší době zastihnete 16. června na Festivalu Kamenice, 21. června v pražském Jazz Docku, 4. srpna v rámci Jazz v Písku a 21. září v Papírně v Plzni. Další koncerty budou postupně oznamovány. Singl Perseverance vychází na všech streamovacích platformách ve středu 14. června.