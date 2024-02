Beckham bez Beckhama. Na prknech Jihočeského divadla se propírá jedna taková pěkná bulvární kauza

Recenze

Dramatik Petr Zelenka je znám jako autor, který dokáže podat nadsázku s takovou přesvědčivostí, že si nemůžeme být jisti, co je pravda a co fantazie. To platí i v případě jedné z jeho posledních her – Beckham. Tu nyní uvedlo Jihočeské divadlo České Budějovice v režii Martiny Schlegelové a s Pavlem Oubramem v hlavní roli.