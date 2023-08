Jiráskův Hronov ukázal, že Češi mají skvělé amatérské divadlo. V kurzu jsou hry Martina McDonagha i Molièrův Lakomec

Hanlivé přezdívky, kterými neznalí lehce pohrdlivě častují nepovedená profesionální představení, jsou ovšem dost mimo. Tento festival přináší mnohdy mnohem inspirativnější představení i nové divadelní tvary a v neposlední řadě množství seminářů vedených profesionály, které by leckterá umělecká škola mohla závidět.

Na rozdíl od setrvale blbé nálady ve společnosti je týden na Hronově naplněný energií, dobrovolnou pracovitostí a zpěvem až do rána. Možná to má na svědomí ta zvláštní kombinace účastníků, kteří dojíždějí na Hronov pravidelně už mnoho desítek let, a nejmladších nadšenců, kteří poprvé s úžasem objevují lákadla festivalu i jeho neopakovatelnou atmosféru. I letošní program byl nacpaný k prasknutí. Kromě cca čtyřiceti inscenací v hlavním programu, které vyšly z nominací a doporučení celostátních oborových přehlídek, je tu k dispozici stejně rozsáhlý off-program, který se ponejvíce odehrává v parku Aloise Jiráska. Navzdory velmi nejistému počasí bylo i tady plno od odpoledne do pozdních nočních hodin.