Rodinná terapie bombou. Snímek Jízda smrti je možná ještě slabší než Kazmův film

Rodinu to stmelí spolehlivě. Alespoň to vyplývá ze snímku Jízda smrti, jenž právě míří do kin, i když by se mnohem přirozeněji vyjímal v nabídce některé streamovací služby.

Hlavní atrakcí filmu, který natočil Nimród Antal (mimo jiné režisér několika epizod netflixovského hitu Stranger Things), je účast renomovaného Liama Neesona v hlavní roli. Hraje amerického bankéře Matta Turnera, který žije a podniká v Berlíně. Tam se také odehrává zmíněné dobrodružství: krátce poté, co Matt s vypětím sil nacpe své dva vzpurné potomky do luxusního auta, zavolá mu neznámý hlas a vyloží mu situaci.

Argumenty tajemného zloducha jsou podpořeny skutečností, že jedno auto už toho dne v Berlíně explodovalo a bylo to ve zprávách. Poté, co dojde ještě k další podobné události, se případu okamžitě ujímá Europol, zejména proto, aby ve filmu mohla vystupovat anglicky hovořící vyšetřovatelka v podání Nomy Dumezweniové.

JÍZDA SMRTI USA, Německo, Francie 2023 Režie: Nimród Antal Hrají: Liam Neeson, Matthew Modine, Noma Dumezweniová ad. Premiéra 24. 8.

Matt má plné ruce práce, aby situaci zvládnul, a stejně je nakonec on sám pro policii hlavním podezřelým. Nebo to možná jen tak vypadá. Což je nakonec celkem jedno, protože ani jedna varianta nedává smysl. Policie Matta chvílemi usilovně pronásleduje, jindy má Matt zase spoustu času, aby ve svém autě (toho času už bez dveří) uprostřed Berlína za nezájmu kolemjdoucích konverzoval se svým protivníkem.

Chvílemi to vypadá, že bankéř Matt riskující investice svých klientů má máslo na hlavě, pak se spíš zdá, že je to vlastně čestný chlapík. Také tohle je celkem jedno. Rozluštění ústřední záhady ponechává divákovi jednu velkou nezodpovězenou otázku (zbláznil jsem se já, nebo oni?) a kaskadérský kousek, jímž se vše vyřeší, je případnou tečkou za sérií nápadů, které by působily divně i v bláznivé komedii.

Nevíme, co přesně (kromě faktu, že složenky se neplatí samy) dostalo Liama Neesona do snímku, který žije ze vzpomínek na Nebezpečnou rychlost Jana de Bonta (1994) či Telefonní budku Joela Schumachera (2002), ale jeho zápletka připomíná spíš epizodu německého krimiseriálu. Zjistit se naopak dá, že scénář italsko-španělského tvůrce Alberta Mariniho producenti z nějakého důvodu milují. Poprvé našel zpracování ve španělské verzi (El desconocido, 2015), následně v německé (Steig. Nicht. Aus!, 2018) a nedávno v korejské (Balsinjehan, 2021).

Fanouškovská hodnocení těchto verzí v databázi IMDb nejsou nijak závratná a ta německá má jen varovných 5,8 bodů z deseti, přesto je tu další inkarnace a navíc opět umístěná do Německa. Renomé celého podniku díky ní rozhodně nevzroste, a dokonce se vkrádá myšlenka, že možná Kazma nenatočil nejslabší snímek, který se toto léto promítá v českých kinech.