Scénář k politickému thrilleru Chlapec z nebe jsem napsal po přečtení Jména růže, říká švédský filmař

Lidovky.cz: Baví vás víc psaní, nebo režie?

Vůbec nerežíruju rád! Zato psaní je moje vášeň. Proto jím trávím hodně času. Chlapec z nebe začal tak, že jsem si znovu přečetl Jméno růže od Umberta Eca, knihu, kterou jsem miloval už jako mladý. A začal jsem si v duchu hrát: Co kdybych podobný příběh přenesl na univerzitu al-Azhar v Káhiře, která představuje mocenské centrum sunnitského islámu? Co kdyby tam došlo k tomu, že zemře velký imám? Pak by se musela sejít rada učenců, vybíral by se nástupce a určitě by se do toho snažila zapojit státní bezpečnost.

Ta dokonce v Káhiře sídlí hned přes ulici naproti al-Azhar. Státní a náboženská moc by se musely potkat. Prezident ví, že nemůže schválit nové zákony, pokud nemá podporu velkého imáma. Potřebuje, aby mu imám našel v Koránu verš, který jeho politické záměry podporuje.