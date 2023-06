Bach v kostele, v zoo či v pražírně. Festival oslavil třísté výročí příchodu fenomenálního skladatele do Lipska

Dopis Bachovi. Hold skladateli vzdala 11. června také jemensko-izraelská hudebnice Noa s uskupením Noa and Friends. foto: BACH-ARCHIV LEIPZIG

Johann Sebastian Bach strávil v Lipsku sedmadvacet umělecky nejplodnějších let a žil zde až do své smrti. Počátek této éry se začal psát před rovnými třemi stovkami let a Bachovo město si jej tento měsíc připomnělo obzvlášť exponovaným ročníkem tradičního festivalu.