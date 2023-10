Kafkovská trilogie vyvrcholila. Album skupiny Kafka Band je volným zpracováním Kafkova Procesu

Letos jsme si připomněli sto čtyřicáté výročí narození Franze Kafky a příští rok v červnu to bude sto let od jeho smrti, k čemuž se nepochybně zejména v literárních kruzích bude pořádat nejedna zajímavá akce, už proto, že spisovatelovo dílo neztratilo nic na své přesvědčivosti a dodnes inspiruje řadu následovníků. Nebylo tedy lepšího okamžiku, kdy také natočit další kafkovské album.

Skupina Kafka Band vznikla v roce 2014 a její první projekt Das Schloss / Zámek byl „soundtrackem“ ke stejnojmennému komiksu výtvarníka Jaromíra 99 známého v hudebním světě pod občanským jménem Jaromír Švejdík. Zpěvák dnes již neexistující skupiny Priessnitz kapelu založil společně se spisovatelem a germanistou Jaroslavem Rudišem, třetí zásadní postavou byl hudebník a producent Dušan Neuwerth.

KAFKA BAND: DER PROZESS Indies Scope 2023

Skupina plánovala víceméně jednorázovou existenci, ale po mezinárodním úspěchu ji oslovilo divadlo v německých Brémách, aby pro něj vytvořila hudební projekt na motivy dalšího Kafkova slavného díla, nedokončeného románu Amerika. Tak se stalo v roce 2019 a projekt se samozřejmě objevil i na nahrávce a skupina s ním opět koncertovala. Připravit Proces se pak jaksi nabízelo samo sebou, neboť se jedná o třetí a poslední z Kafkových děl v románovém rozsahu. Premiéra koncertního provedení byla vloni v listopadu v německém Stuttgartu.

Temný příběh s hity

Srovnávání tří projektů Kafka Bandu možná není úplně fér, protože každý vznikl s jiným účelem, v trochu jiné době a v neposlední řadě i samotný literární základ nabízí poněkud odlišné namíření, byť konstanty autorova rukopisu jsou stejné.

Pokud bychom se ale takového srovnání přece jen dopustili, musíme konstatovat, že se Der Process (pod tímto německým názvem kapela program hraje; mimochodem, dnes se standardně v němčině vydává kniha pod gramaticky patrně správnějším Der Prozess, Kafka Band ale vychází z původní verze, kterou ve spisovatelových denících vyčetl jeho přítel Max Brod, jenž dílo po autorově smrti jako první vydal) povedl nejlépe. Je rozhodně nejpísničkovější, nejdynamičtější, má dokonce potenciální „hity“. Je to zřejmě proto, že primárně vznikal pro hudební pódia, tedy ne jako dokreslení komiksu ani jako projekt určený původně pro divadlo.

Písně se odvíjejí hodně ve švejdíkovském duchu, byť autorský podíl zřejmě měla celá kapela. Překvapením pro mnohé byl už první singl, vydaný v létě: nosnou a melodicky výraznou baladu Shame/Stud (která je na rozdíl od česko-německého zbytku alba v angličtině) zpívá velmi dobře Jaroslav Rudiš, který v předchozích projektech Kafka Bandu působil hlavně jako deklamátor německých textů. Právě Stud je jedním z oněch možných hitů, které si posluchači z Procesu zapamatují.

Kafka Band provází posluchače temným příběhem Josefa K., hned na začátku zatčeného, v průběhu se snažícího dozvědět se, za co je vlastně souzen, přes spleť bojů s všemocnými úředníky, nechybí ani slavné podobenství o dveřníkovi a celé album samozřejmě končí v blíže neurčeném kamenolomu, kde Josefa K. dva zřízenci popraví „jako psa“ – aniž by se dozvěděl, co vlastně provedl.

Album vrcholí velmi vypjatou rockovou pasáží, která skvěle funguje na albu a nepochybně bude i vynikající katarzí koncertů. Zároveň ale lze vůči ní vznést pochybnost – snad jedinou vůči albu. Josef K. přece podle Kafky umírá v podstatě úplně rezignovaný, nebrání se, přijímá svoji smrt bez okolků. Což je v příběhu typická kafkovská pointa. V pojetí Kafka Bandu se ale jedná o velmi dramatickou scénu, jež je odlišnou interpretací literárního základu.

Album Der Prozess je každopádně dalším z mimořádných alb, která se letos na domácí alternativní scéně rodí v nevídané míře. Zaznamená-li i mezinárodní úspěch, bude to zcela právem. Jen je škoda, že právě uzavřením volné trilogie, a zrovna v nejlepším, Kafka Band s největší pravděpodobností svoji činnost završí, byť se jeho členové nepochybně na hudební scéně neztratí.