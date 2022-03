Kameny se valí, kola se točí, vzkazují téměř osmdesátiletí Rolling Stones

Když vloni 24. srpna zemřel dlouholetý bubeník Rolling Stones Charlie Watts, byla to samozřejmě mimořádně smutná událost, nikoho ale vůbec nenapadlo, že by snad kapela měla kvůli jeho odchodu skončit. Ostatně, ještě za svého života Watts posvětil svého nástupce, bubeníka a producenta Stevea Jordana. Ten okamžitě na uvolněnou stoličku za bicí soupravou usedl a začal s kapelou koncertovat.

Podle živých nahrávek, kterých po internetu v různé kvalitě kolují desítky, lze soudit, že do kapely skvěle zapadl – některé písně hraje „jako Charlie“, to ani jinak nejde, ale v některých, zvláště těch modernějších, předkládá vlastní vizi aktuálního tepu „největší rock’n’rollové kapely na světě“. Ostatně, doplnil v rytmické sekci baskytaristu Darryla Jonese, velmi univerzálního hráče, schopného hrát stejně jako Jordan vše od rocku přes funky po jazz, a versatilnost současné rytmiky se na aktuálním zvuku Rolling Stones nemůže neodrazit.

Steve Jordan nebyl pro členy kapely jen nějaký „chlápek z ulice“. Zejména s kytaristou a jedním z frontmanů Rolling Stones Keithem Richardsem jsou dlouholetí parťáci, Jordan mu „jistil záda“ už před lety v sólovém projektu v rámci kapely X-Pensive Winos. I okolo ní se mimochodem v poslední době „dějí věci“. Nejenže nedávno v luxusní rozšířené reedici vyšla alba tohoto Richardsova vedlejšáku, ale minulý čtvrtek se kapela dokonce dala dohromady u příležitosti krátkého hraní v newyorském Bacon Theatre na benefiční akci Love Rocks NYC.

Nalezená múza

Ještě za Wattsova života se hovořilo o tom, že Rolling Stones připravují nové autorské album, které by mělo následovat po předchozím titulu Blue & Lonesome z roku 2016, na němž kapela přebrala klasické bluesové skladby od Howlin’ Wolfa, Jimmyho Reeda, Little Waltera a dalších a vysekla tak poklonu vzorům ze začátků svojí kariéry. Jako první autorskou píseň nabídli Rolling Stones v dubnu roku 2020, byl to mrazivý „covidový“ song Living in a Ghost Town, na jehož nahrávání se ještě podílel původní bubeník Charlie Watts.

Pak se ale nadlouho oficiální zprávy o nové tvorbě odmlčely, zbývaly jen spekulace. Před pár dny poskytl Keith Richards interview CBS, kde potvrdil, že Rolling Stones společně tvoří, na novém materiálu se podílí i Steve Jordan a kapela „metamorfuje v něco jiného“. V tuhle chvíli prý mají Rolling Stones připravených osm nebo devět nových písní, což prý „je na naše poměry ohromující“. Otázku, proč jejich schopnost tvořit nové skladby přichází v jakýchsi vlnách, odpověděl se svým typickým suchým humorem: „Však víte, jak je to s múzou...kdybych tak znal její adresu...“

Nejlepší místo pro rock’n’roll

Vloni na podzim Rolling Stones pilně koncertovali ve Spojených státech v rámci turné No Filter Tour. Stejná šňůra proběhla v letech 2017 a 2018 v Evropě, 4. července 2018 jsme je, zatím naposledy, viděli v Česku, bylo to na letišti v Letňanech.

Aktuálně mají Rolling Stones v plánu vyrazit na turné nazvané Sixty Tour, tedy k šedesátým narozeninám kapely, a aktuálně zveřejnili termíny všech čtrnácti zastávek – Praha mezi nimi bohužel není a čeští fanoušci se tudíž budou muset poohlédnout po některé štaci v blízkém zahraničí. Zahajuje se 1. června ve španělském Madridu, dál je mimo jiné na programu Amsterdam (13. června), dva termíny v londýnském Hyde Parku (25. června a 3. července) nebo Paříž (23. července), poslední evropskou zastávkou bude švédský Stockholm 31. července.

A teď to nejdůležitější: nejblíž českým hranicím budou „Stouni“ 5. června na Olympijském stadionu v Mnichově a 15. července na stadionu Ernsta Happela v rakouské Vídni. Na obou místech patrně bude čeština dost frekventovaný jazyk.

„Je mi líto, že se všechno tak zdrželo, ale čekání je teď u konce,“ říká Richards. „Odjakživa tvrdím, že nejlepší místo pro rock’n’roll je být na pódiu se Stones. Letošní rok bude v tomhle smyslu výjimečný. Kola jsou v pohybu a my se na vás těšíme.“ Málokomu lze takové řeči věřit víc než právě Keithu Richardsovi.