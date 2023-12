Naší planetě se udělalo nevolno. Jaký svět nám předkládá Kamil Bouška v knize Dokumenty?

Pokud by se Státní cena za literaturu udělovala tomu, kdo předložil největší literární počin, pak by ji v roce 2024 musel obdržet Kamil Bouška za box s názvem Dokumenty. Kdo se chce dozvědět, jak si jako lidstvo, Česko či jako jedinci stojíme, neměl by Dokumenty minout.