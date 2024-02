Kapela Dukla vydává nové album. Předchází mu klip s raperem TK27. Podívejte se

Klip k písni Prší třetí den se točil jednoho zimního odpoledne v pražským Vršovicích, kde má skupina Dukla své studio. Jeho důležitou postavou je hostující raper Tomáš Kučera alias TK27 z kapely 58 G. O režii a celý koncept se postaral vizuální umělec Darjan Hardi, jemuž s kamerou a střihem vypomohla umělkyně a DJka Tasya Nafigina. „O Tomáše na featu jsme hodně stáli a jsme rádi, že do toho bez váhání šel, protože ta sloka, kterou nahrál, je neskutečně silná a celému songu dodala nový rozměr,“ říká frontman kapely Lukáš Vydra.

Nové skladby Dukly jsou zabalené do klasické popové struktury, nejedná se však o žádné přímočaré nadbíhání mainstreamu. Rostoucí věhlas na nezávislé scéně si kapela doslova odmakala pravidelným vydáváním, neúnavnou koncertní aktivitou a neustálým hledačstvím osobitého výrazu, formy a zvuku. „Hranice klubové scény se snažíme překračovat a neustále posouvat. Nechceme se ale prvoplánově zalíbit,“ dodává Vydra o albu Stejný lepší, které je inspirované současnou elektronikou i rapem.

Základy většiny písní vznikly přesně před rokem během jediného víkendového soustředění na chatě v Jizerských horách. Bylo to vůbec poprvé, co se celá kapela od počátku podílela na procesu tvorby nových skladeb. Nahrávání desky následně probíhalo ve studiu Dukly v prostorách kulturního centra Petrohradská kolektiv. Tam se už ale spíše aranžovalo a produkovalo, s cílem zachovat co nejvíce spontaneity spojené se vznikem skladeb.

„Ten jediný víkend pro nás byl klíčový. Přijeli jsme na chalupu jen s balíčkem rychlých beatů a plánem napsat jedno či dvě dema. Po dvou dnech jsme odjížděli s dvanácti písničkami, ze kterých jsme měli obří radost. Přišlo nám to magické, a proto jsme chtěli co nejvíce náběrů zachovat. Došlo nám, že jsme dospěli do fáze kapely, kdy fungujeme jako jednotka, a chemie mezi námi je čím dál tím silnější,“ upřesňuje Josef Hradilek s tím, že skladeb se na desku i s jedním remixem nakonec dostalo devět. „I tak má album bezmála půl hodiny, což je na náš vkus dlouhé až až. Jedná se o naše nejkomplexnější dílo, na kterém jsme pracovali celý uplynulý rok,“ doplňuje.

Celkové ladění alba je spíše vážné, nostalgické. Hudba samotná je uvolněná, svižná a taneční. Ubylo kytar a typicky osmdesátkového syntezátorového zvuku, zůstaly výrazné melodie a basové linky a Lukášův letargicky naléhavý vokál, který je na nahrávce více rytmizovaný a míň zpěvný. Po textové stránce se jedná o desku osobní, tedy bez společenských komentářů, které Dukla do svých písní dříve tu a tam vkládala.

„Texty odrážejí životní etapu, v níž jsem se minulé jaro nacházel. Pozvolný ale neodvratný krach dlouhodobého vztahu a s ním související ztráta jistot. Přichází obavy, pochyby a po čase i náznak smíření. Společenské události v době vzniku alba byly tak silné a naléhavé, že příklon k čistě osobní tematice byl v jistém smyslu únik,“ upřesňuje autor textů Vydra.

Na albu se objevuje řada hostů, kteří jsou pro její vyznění zásadní. V prvním singlu Druhej břeh byl použit úryvek písně Oldřicha Janoty a svůj part v něm má František Převorovský z kapely Vellocet Roll. Na nahrávce je dále možné nalézt hlasy Tomáše Kučery alias TK27 z kapely 58G (Prší třetí den), Ely Tolstove (MZV) nebo Mariany Hradilkové alias maryland (Gripen). Remix k úvodní skladbě Tutto Passa připravil dné.

Album Stejný lepší vychází 16. února 2024 digitálně a na vinylu u labelu Bumbum Satori. Hlavní producentský podíl na desce má Lukáš Vydra. Na výsledném zvuku se postprodukčně podílel Ondra Mikula (Aid Kid), mix měl na starosti Tomáš Havlen a mastering Tomáš „Gaex“ Karásek. Autorkou vizuálu je fotografka Klára Kudláčková ve spolupráci s vizuálním umělcem Darjanem Hardim.

Zároveň s albem vychází poprvé i vinylová verze předchozí desky Honza (2020). Po vydání desky Dukla vyrazí na rozsáhlé jarní turné, jehož součástí jsou křty 9. dubna v Praze, 10. dubna v Brně a 11. dubna v Bratislavě. Na některých místech trio jako host doprovodí Anki, dné, Barbora Čiháková, Aid Kid, Tasya a kapela Tamara.