Podzim patří knihám. Na jaké veletrhy se vydat a co stojí za přečtení?

Jako první startuje, historicky počtvrté,Svět knihy Plzeň. Po covidovém haprování opět v plném, tedy dvoudenním formátu. Tentokrát v pátek 22. a v sobotu 23. září. Místo zůstává beze změny: multifunkční prostor DEPO2015. A protože základna akce, tedy Svět knihy Praha, měl letos v květnu vůbec nejvyšší návštěvnost v dějinách, drží se organizátoři osvědčených témat i v plzeňském repete.

Čili autoři bez hranic, literatura jako spojnice. Napříč žánry, generacemi, jazykovými i kulturními oblastmi. Otevřenost, diskuse, sympatie, pochopení. Šest desítek nakladatelů představí v Plzni novinky pro podzimní trh, a to ve formátu autorských čtení a besed, přednášek či workshopů a divadelních představení. Plus jedna novinka, takzvaná Galerie novinek.

Šéf veletrhu Radovan Auer přiznává zahraniční inspiraci a dodává: „Princip je jednoduchý: na velkých, ze všech stran volně přístupných stolech jsou vystaveny podzimní knihy, ve kterých si návštěvníci volně listují, a mohou si poznamenat tituly, jež je zaujmou.“ A pokud nezaujmou, mohou to návštěvníci zkusit o dva týdny později jinde: v Havlíčkově Brodě.

Za Haškem a na Humbook

Tamější Podzimní knižní veletrh proběhne letos v pátek 6. a v sobotu 7. října. Už třiatřicátý ročník! Motto je dvojí: jednak sto let od smrti Jaroslava Haška, který v nedaleké Lipnici psal, ale nedopsal svého Švejka, jednak solidarita s Ukrajinou, která už přes rok a půl trpí pod brutalitou ruské invaze. Čili nejen literatura, ale taky politika, společnost, kultura. Programová skladba je široká a provázaná: pop i kult, objevy i jistoty, lokální autoři i nadnárodní hvězdy v zenitu.

Například? Kamila Hladká, autorka Hornických vdov, srdceryvných příběhů o důlních neštěstích; letos nabídne veselejší notu: vyprávění o generacích zdejších kolotočářů (Lidi od kolotoče). Nebo Aleš Palán, známý publicistický „těžař“ v území sociální divočiny; tentokrát představí knihu rozhovorů s Miloslavem Nevrlým, autorem, který do české literatury vrací romantické poutnictví, vztah ke krajině, zájem o hory i doly (Náčelník). Anebo Karel Hvížďala s Jiřím Přibáněm: ti dva na veletrhu uvedou závěrečný svazek svých dialogů na základní lidská témata, jako dějiny, odpovědnost a smysl. Ze své nové beletrie přečtou mimo jiné Petra Dvořáková (Pláňata), Alena Mornštajnová (Les v domě) – anebo sama organizátorka havlíčkobrodského veletrhu Markéta Hejkalová (Století na vlnách).

A nakonec Humbook. Založen 2016. Kolem něj je vždycky značný humbuk. Je to sice festival specializovaný, zacílený na kategorii young adult, ale je jeden z největších v Evropě. V řeči se to tady hemží samými anglicismy a amerikanismy. Skoro každý je tu influencer, instagramer, bookstagramer, tiktoker nebo aspoň youtuber a bloger; pokud jde o literaturu, typově tu frčí hlavně fantasy, sci-fi, horory a thrillery, případně krimi-thrillery; a na samotných setkáních rozhodně není nouze o cosplay nebo aspoň stará dobrá selfíčka. Akci organizuje šestka nadšenců a nadšenkyň; jak uvádějí na své stránce, „HumbookTeam vede Ola alias Nofreeusernames a patří do něj Áňa z papíru, Marky Endlessbibliophile, Monča Iamabookoholic, Monča Foxorouš a Terka Tessa Carter“.

LetošníHumbook, který proběhne 14. října v pražské O2 universum navštíví z ciziny třeba Neal Shusterman, Vladimíra Šebová a Brigid Kemmererová, z domácích pak Pavel Bareš, Petr Hugo Šlik nebo Karolína Zoe Meixnerová. Vstupné na jednodenní akci je ve srovnání s tím na havlíčkobrodský a plzeňský veletrh zhruba desetkrát vyšší, ale zřejmě to nevadí. Komunita je silná, drží nadšeně při sobě – takže měsíc před akcí je už skoro vyprodáno. Pospěšte si!