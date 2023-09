Svoboda pro Severokorejce znamená něco jiného než pro nás, říká koreanistka

Lidovky.cz: V těchto dnech se na pultech knihkupectví objeví váš románový debut Severka. Vycházíte, stejně jako v některých předchozích knihách, z autentických svědectví severokorejských uprchlíků?

Vycházím z příběhu velmi mladé Severokorejky, se kterou jsem vedla rozhovory v jihokorejském Soulu. Jeden z rozhovorů se objevil i ve Svědectví o životě v KLDR. Ale její životní příběh mě natolik zaujal, že jsem se rozhodla dát jí více prostoru, který si dle mého názoru zaslouží. Vzhledem ke komplikovanosti příběhu a uzavřenosti severokorejského režimu by ale bylo velmi obtížné knihu postavit jen na základě přímých výpovědí. I z tohoto důvodu jsem se rozhodla pro román.

Lidovky.cz: Hrdinka vaší knihy žije v blahobytu, její otec byl režimním prominentem, ona sama se již v patnácti letech stala propagandistkou socialistického svazu mládeže... Nakolik je časté, aby se mezi uprchlíky dostala i osoba, která režim pomáhala udržovat?

Útěk ze Severní Koreje je drahá záležitost. Zvlášť pokud se rozhodne odjet do Korejské republiky. Severokorejec musí mít buďto kontakty, anebo peníze. Nejlépe ale obojí. Takže to, že se ven dostane vyšší či střední třída, je běžné. I když v tomto případě to bylo vcelku specifické tím, že útěk zosnovali rodiče hlavní hrdinky.