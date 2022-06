Ještě víc lásky, smrti a robotů. Sex na hřbitově spustí zombie apokalypsu, komando bojuje s mechanickým grizzly

Zjišťují, že katastrofu, kterou se lidstvo vyhubilo, kupodivu přežily kočky (jež lidé neprozřetelně geneticky upravili a vybavili chápavým palcem). Tak se před třemi lety poprvé uvedl soubor animovaných sci-fi povídek Láska, smrt a roboti.

Hlavním tvůrcem projektu je režisér prostořekého superhrdinského snímku Deadpool (2016) Tim Miller a významně se na něm podílí také slavný režisér a producent David Fincher, mimo jiné tvůrce filmů Vetřelec 3 (1992), Hra (1997), Klub rváčů (1999), Zodiac (2007) nebo Zmizelá (2014). Úvodní epizodu Tři roboti stvořili Víctor Maldonado a Alfredo Torres (spolu s povídkami Když převzal moc jogurt a Alternativní historie).

Nadšení výletníci znovu na scéně

Nyní je k vidění již třetí řada tohoto zábavného, provokativního a někdy i poučného pásma. Opět začíná expedicí tří známých robotů do postapokalyptických scenérií: výletníci K-VRC, XBOT 4000 a 11-45-G se (tentokrát v režii Patricka Osborna) s dojetím vracejí ke kolébce povstání robotů. Nepřestávají se divit tomu, jak se lidé snažili uniknout nadcházející katastrofě a jakou roli při tom sehráli technologičtí multimilionáři. Aby ale nedošlo k mýlce: Láska, smrt a roboti nejsou žádné animované večerníčky pro děti. I Tři roboti: Strategie úniku navzdory svým roztomilým hrdinům dostojí doporučené přístupnosti 18+, a což teprve některé další povídky.

LÁSKA, SMRT A ROBOTI (LOVE, DEATH & ROBOTS, USA, 2022, 3. SVAZEK, 9 EPIZOD) K vidění na: Netflix Žánr: sci-fi, animovaný, komedie Tvůrce projektu: Tim Miller Režie: Patrick Osborne, David Fincher, Emily Dean, Robert Bisi, Andy Lyon, Jennifer Yuh Nelson, Tim Miller, Jerome Chen, Carlos Stevens, Alberto Mielgo

David Fincher režíroval epizodu Děsivá výprava, která se vymyká z obvyklých kulis této série: sice by se docela dobře mohla odehrávat na palubě vesmírní lodi napadené vetřelcem, situována je nicméně na palubu starodávné námořní lodi lovců žraloků. Loď napadne lidožravá příšera zvaná thanapod a dožaduje se potravy. Jednomu z námořníků se podaří s thanapodem domluvit a také se zmocní jediné střelné zbraně na lodi – stává se relativním pánem situace, musí však řešit nesnadný úkol. Krmit thanapoda svými kolegy, snažit se ho oklamat a nedovézt ho k ostrovu plnému lidí, jak požaduje, a ještě u toho čelit výzvám spravedlnosti a morálky. Samozřejmě to moc nejde. Fincherova miniatura se od většiny ostatních liší také tím, že z titulních lákadel série je v ní jen smrt. I když jsou k námořníkům v zájmu genderové vyváženosti do příběhu dodány i námořnice, lásku to s sebou nějak nepřináší.

Mini mrtví a robotický grizzly

Tim Miller tentokrát coby režisér přispěl povídkou Roj, filozofující sci-fi o mezích lidské zvídavosti a touhy dobývat okolní svět. Reprezentanti lidstva, výzkumníci Simon Afriel a Galina Mirny, se ve vesmíru utkávají s těžkým soupeřem, živoucím společenstvem zvaným „roj“, které je kontrolováno pomocí feromonů a rádo pohlcuje a integruje různé prvky zvenčí. Simon a Galina se naopak snaží uloupit zárodek roje, jejž by mohlo lidstvo využít ke svým cílům. Kdo na koho vyzraje? Dodejme, že v tomto příběhu láska jistou roli hraje. Bez robotů se to sice obejde, bez smrti ale ne.

Podobně jako Noc mini mrtvých v režii Roberta Bisiho a Andyho Lyona, kde sexuální řádění mladého páru na hřbitově spustí světovou zombie apokalypsu. Diváci vše sledují jako hemžení mrňavých figurek v neodolatelně naivních a zároveň provokativních obrazech, kde se mísí parodie všemožných žánrových klišé se satirickými postřehy.

Ani robotů ale není ve třetím svazku nedostatek: jeden prakticky nezničitelný exemplář je ústředním prvkem epizody Tým zabijáků, kde se zvláštní komando utká s robotickým medvědem grizzly, kterého vyprodukovala CIA. A robotické zbraně bojují také proti znepokojivě inteligentním hlodavcům v povídce Masonovy krysy.

Úchvatné možnosti a děsivá rizika genetického inženýrství, hrozící ekologická apokalypsa, existence jiné než lidské formy inteligence, to vše jsou témata, s nimiž se lidstvo musí tak jako tak vyrovnávat. V případě Lásky, smrti a robotů se tak děje s humorem, nadhledem a s působivými ukázkami pestrých možností současné animace.