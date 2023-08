V Praze zazpívá Delphine Galou, uzavře tak Letní slavnosti staré hudby. „Hudba má hluboký existenciální smysl,“ říká

Lidovky.cz: Jaký máte názor na novodobou interpretaci rolí psaných původně pro kastráty – mají je zpívat ženy, kontratenoristé, nebo muži s transpozicí partu do mužské pěvecké polohy?

Popravdě řečeno, kontratenor je tak trochu proti přírodě, ale obecenstvo to vzrušuje, fascinuje, kontratenoři jsou v módě, takže je o tento druh zpěvu zájem. Tyto party byly původně určené pro kastráty, a i když není úplně jasné, jak zněly, víme, že měly určitou dynamiku a šíři. Z mého hlediska to dnešním kontratenorům chybí, nemají potřebné výrazové a emoční schopnosti, takže pro mě jsou tyto party blíž ženským hlasům než kontratenorům, kteří vytvářejí něco umělého. Jsem pro to, aby to zpívaly ženy.