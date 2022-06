Islanďané cítí potřebu propojovat se s vlastní minulostí, říká organizátorka literárního festivalu

Lidovky.cz: Proč Island? Vážně má země s 350 000 obyvateli takový literární potenciál, aby utáhla hostování na literárním festivalu po celý měsíc?

Počtem obyvatel je sice Island takové menší Brno, ale zdá se, že islandská literatura i kultura mají hodně co nabídnout světu. Každý desátý Islanďan napsal knihu. To je v průměru nejvíc spisovatelů na světě.

Lidovky.cz: Čím to?

Důvodů je asi víc, ale uvedu dva. Islanďané nemají svou identitu automaticky, musejí ji obnovovat a dokazovat okolí, že ani při tak malém počtu nejsou Dánové nebo Norové, ale Islanďané. Takže mají v tradici, že si váží jazyka jako jednoho z pilířů identity. A druhým důvodem je úžasně rozvinutý systém podpor a grantů. Existují takzvané umělecké výplaty, stipendia, které spisovatelům umožňují důstojně žít a psát. Ta literatura by jistě existovala i bez grantů a dotací, ale byla by skromnější a měla by menší schopnost oslovit čtenáře mimo ostrov. Současná islandská literatura je tak plnoformátová: nabízí poezii vyrůstající ze starých legend, romány a povídky evropského typu a silná je rovněž v detektivce, jak jsme u Skandinávců zvyklí.