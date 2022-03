Třicet nominací Magnesie Litery. Kdo má šanci na ocenění?

V kategorii próza jsou ve finále čtyři autorky a dva autoři. O titul nakladatelský čin roku soutěží třeba publikace Lipnická bible, v kategorii publicistika kniha Pavla Klusáka Gott: Československý příběh nebo titul Mrazík s pendrekem v ruce, v níž publicista Alexandr Mitrofanov popisuje jevy typické pro současnou ruskou společnost a politickou sféru a dokládá je na nedávných událostech.

Cenu Litera za prózu mají letos šanci získat Stanislav Biler, Simona Bohatá, Irena Dousková, Štěpán Kučera, Kateřina Rudčenková nebo Zuzana Říhová. Biler je nominovaný za existenciální román z venkova nazvaný Destrukce. Bohatá se v knize Klikař Beny vrací do 80. let 20. století, do rozpadajícího se světa dělnických kolonií, hospod a sběrných surovin.

Dousková se o cenu uchází s povídkovou knihou Konec dobrý a Kučera soutěží s románem Největší lekce Dona Quijota, ve kterém propojuje minulé příběhy s dnešními. Rudčenková v knize Amáliina nehybnost popisuje několik let v životě ženy, které utíká možnost stát se matkou a řešení hledá v psychoterapii a cestování. Říhová v románu Cestou špendlíků nebo jehel líčí příběh manželů hledajících cestu z vlastní krize útěkem z Prahy do pohraničí.