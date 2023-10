Naivní nalezenec Kotrba: malíř, po kterém zůstalo jenom dílo. Ale fantastické

Nalezenec Kotrba toho po sobě moc nezanechal. Rok a místo narození: 1896, Praha. Rok a místo úmrtí: 1984, Králův Dvůr u Berouna. Plus pár dat a faktů mezi tím. Studoval architekturu na Akademii výtvarných umění u Jana Kotěry. Absolvoval 1923. Pak se přesunul na královodvorskou štaci, kde se živil jako projektant a stavbyvedoucí. Nezůstalo žádné foto, nedochovaly se žádné deníky, nežije žádný potomek.

Kotrba samozřejmě nikdy nevystavoval sólo. A pokud někde skupinově, pak výjimečně, v druhém, spíš třetím plánu. Tenhle malíř je dneska, skoro čtyřicet let po své smrti, terra incognita. Skvělé pole pro mystifikační hru. Pokud by stála za to. Milan Kundera by z něj měl každopádně radost: ne autor – jenom dílo je to, o co tady jde!

Těch děl mluví na výstavě celé hrozny. Loni objevené náhodou na půdě jednoho domu ve jmenovaném Králově Dvoře. Celkem kolem tří stovek kusů. Některé kusy jsou signované, většina nikoli, minimum má nějakou dataci.