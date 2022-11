Rodina i veřejnost se loučí s Marií Poledňákovou, dorazil Nový i Bartoška

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Do krematoria mířili smuteční hosté už od desáté hodiny, tedy hodinu před začátkem obřadu. Rozloučit se s oblíbenou režsérkou dorazili herci Nela Boudová, Pavel Nový, Eva Holubová, Miroslav Etzler, Sabina Laurinová či Jiří Bartoška. Pořadatelé před budovou vystavili velkou černobílou fotografii zesnulé režisérky s letopočty jejího života, před vchodem je k dispozici i kondolenční kniha.

Mezi smutečními věnci lze vedle rodinných vidět i jeden od filmové společnosti Falcon či další z režisérčina rodného města Nepomuk. Zaujal i smuteční věnec ve tvaru andělských křídel. Další fotografie filmové tvůrkyně je umístěna uvnitř, tradičně napravo od vystavené rakve.

Poledňáková byla režisérkou mnoha dětských a rodinných filmů, k nimž si většinou psala také scénáře. Na přelomu 70. a 80. let natočila několik komedií, které jsou u diváků oblíbené dodnes. Zasloužily se o to zejména televizní snímky Jak vytrhnout velrybě stoličku a Jak dostat tatínka do polepšovny.

Film S tebou mě baví svět z roku 1982 byl na základě divácké ankety vyhlášen koncem 90. let nejlepší českou veselohrou 20. století. Do režisérčiny filmotéky se řadí také snímky Královské usínání, Královský gambit, Škaredý podzim 1938, Pražský chodec, Kotva u přívozu, Zkrocení zlého muže či Dva lidi v zoo.

Za filmovou kameru se Poledňáková vrátila počátkem nového tisíciletí po patnácti letech a natočila úspěšné komedie Líbáš jako bůh a Líbáš jako ďábel.