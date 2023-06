Loutkařský festival Mateřinka v Liberci nabídne unikátní přehlídku profesionálních divadel

Vlk to zkouší na Karkulku. Liberecké Naivní divadlo bude na Mateřince reprezentovat inscenace Michaely Homolové Babička Červené Karkulky má dnes narozeniny! foto: ND

Na libereckém náměstí Dr. Edvarda Beneše se bude příští týden vznášet sloní vzducholoď Elefantelin. Herci z Naivního divadla v ní několikrát denně (od středy do soboty) odehrají své aeronautické představení. To bude součástí loutkářského festivalu Mateřinka, který se koná od 13. do 17. června.