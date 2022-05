Na fórum Meltingpot přijede „Ledový muž“ Wim Hof, expremiér Bhútánu i filosofka Hogenová

Meltingpot a festival Colours of Ostrava Mezinárodní fórum Meltingpot proběhne od 13. do 16. července 2022 po boku festivalu Colours of Ostrava v úchvatném industriálním areálu ostravských Dolních Vítkovic. K hlavním festivalovým lákadlům patří The Killers, Twenty One Pilots, Martin Garrix, LP, Franz Ferdinand, Kings of Convenience, Meduza, Inhaler, Larkin Poe, Modest Mouse, Phoebe Bridgers, Princess Nokia, Sleaford Mods, Hiromi, Wardruna a řada dalších. Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně bohatý doprovodný program - divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace. Čtyřdenní a jednodenní vstupenky, které platí i na scény fóra Meltingpot, jsou v prodeji ve festivalovém e-shopu a v sítích GoOut a Ticketportal.