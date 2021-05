Co urychlí stařeckou demenci? Neurochirurg Beneš nejmladší odpovídá na to, čím si poškozujeme mozek

Špičkový neurochirurg Vladimír Beneš, už třetí v řadě slavné neurochirurgické dynastie, o šťourátku v mozku, hezkých operacích a taky o tom, jak si člověk může urychlit stařeckou demenci. Jméno nového přednosty je na vstupních dveřích Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých 2. LF UK a Fakultní nemocnice Motol ještě jen provizorně přelepené. Vladimír Beneš nejmladší se této funkce ujal na začátku října.

Zatímco dělat rozhovor s jeho otcem Vladimírem Benešem prostředním je pro novináře čirým potěšením, protože prvotřídní neurochirurg je pro média jako stvořený, jeho syn Vladimír Beneš nejmladší je sice už také vynikajícím neurochirurgem, ale z novinářů je spíš v rozpacích. Odpovídá co nejstručněji a viditelně se mu uleví, když „mučení“, hlavně fotografování, skončí.



Otcovu vášeň pro brouky sice nezdědil, má ale ve své motolské přednostenské pracovně velké terárium s hadem Čendou, kterého se nám pokoušel představit jako „prudce jedovatého křížence mamby a kobry“. No, já bych to možná spolkla i s navijákem. Kolega fotograf ale řekl: „A není to spíš korálovka?“ Takže sice škrtič, ale pochovat si ji můžete.

Psal jste mi, že jste včera měl v programu „svízelnou“ operaci. O co šlo?

Desetileté dítě s nádorem v oblasti zadní jámy. S kolegou jsme ten nádor téměř celý vyndali. A teď čekáme, co nám řeknou z histologie. Pak se uvidí, co dál. Jestli budeme ještě něco doresekovávat (vyřezávat), nebo se na to jenom koukat.