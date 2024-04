Zemřel Mike Pinder z Moody Blues. Jejich megahit zpívaly Bílá i Rottrová

Největším hitem kapely z britského Birminghamu je nepochybně píseň Nights in White Satin, která slavila úspěch v britském a americkém žebříčku v roce 1967, následně ještě více zaujala při opakovaném vydání v roce 1972 a umísťovala se na předních místech i později.

Velký hit se dočkal totiž mnoha cover verzí, které vždy vzbudily zájem o původní verzi. Inspiroval i české umělce. Jako Slunce vstává ji už v roce 1969 nazpívala Marie Rottrová. Po písni sáhla i Lucie Bílá o třicet let později, aby pod názvem Noc je jak satén vyšla na jejím albu Hvězdy jako hvězdy.

Mike Pinder byl posledním žijícím členem původní sestavy The Moody Blues. Vedle něj do ní patřili zpěvák Ray Thomas, bubeník Graeme Edge, kytarista a zpěvák Denny Laine a basista a zpěvák Clint Warwick. Variabilní pěvecká sestava a hlasová harmonie patřily k poznávacím znamením The Moody Blues. Dalšími hity kapely, která se pohybovala na hraně prog rocku, art rocku i pop rocku byly Tuesday Afternoon, Question, The Story in Your Eyes či Isn’t Life Strange.

Kapela fungovala mezi lety 1964 a 1974 a následně opět od roku 1977 až do roku 2018. A právě tehdy byla kapela včetně Pindera uvedena do Rokenrolové síně slávy. Zpěvák a klávesista totiž ve skupině ukončil činnost už v comebackovém roce 1977, ač se na tehdejším návratovém albu Octave ještě autorsky podílel. Následně ale dal přednost své rodině, životu a práci v Americe.

Vedle tvorby s The Moody Blues stojí za zmínku i Pinderova spolupráce s Johnem Lennonem, spolupodílel se totiž hudebně na desce Imagine. Konkrétně pomáhal nahrát píseň I Don’t Wanna Be A Soldier (I Don’t Wanna Die) a hit Jealous Guy. Pinder následně pracoval třeba i pro počítačovou společnost Atari. Vydal i několik sólových alb.

Zemřel v Kalifornii 24. dubna ve věku 82 let. „Jeho poslední dny byly zaplněny hudbou,“ stálo podle webu Best Classic Bands ve smutečním příspěvku facebookové skupiny, která byla Pinderově osobnosti věnována.

Česká verze v podání Marie Rottrové:

A verze v podání Lucie Bílé: