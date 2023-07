Uhde o Kunderovi: Potkalo ho to, co potkává velikány. Někteří nestrávili, že mu nesahají ani po paty

Milan Uhde v dokumentu Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti

Lidovky.cz: Co pro vás znamená odchod Milana Kundery? Odešel jeden z posledních velkých světových romanopisců spojených s šedesátými lety, nebo je to ještě jinak?

Já samozřejmě nechápu Milana Kunderu jenom jako člověka šedesátých let, myslím si, že jemu se poštěstilo něco, co málokomu. On, který tak souvisel s šedesátými lety, dokázal stále a intezivně promlouvat v současnosti. Uvědomuju si například, že jeho poslední próza Slavnost bezvýznamnosti, která už vyšla v českém překladu, je nesmírně současný text, v němž se odráží současné vědomí ohrožení, které on intuitivně cítil. Do textu toto vědomí vstupuje fantasmagorickým obrazem, ale pro mě naprosto srozumitelným. To se málokomu podařilo, aby doposledka své tvořivé poutě byl v kontaktu se současnou scénou života.