Jsou to jedni z nejvýraznějších indiánů Jižní Ameriky. Nazývají se Mundurukú. Bývali hodně potetovaní, nosili úchvatné péřové čelenky, muži i zajímavě tvarované účesy do šošolky a svým nepřátelům sekali hlavy, z nichž si vyráběli mumifikované trofeje... Živili se lovem a rybolovem; v době příchodu „bílých tváří“ do Brazílie jich bylo 30 tisíc, dnes už jich tam ale najdeme jen stěží 2000.