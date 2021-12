Módní legendy, nebo jen tlupa gaunerů? Film nás uráží, tvrdí skutečná rodina Gucci

Podle dědiců módního magnáta Alda Gucciho, správce rodinného impéria mezi roky 1953 až 1986, film vyobrazuje členy rodiny jako gaunery a ignoranty necitlivé ke svému okolí. Dědicům též vadí, že se film snaží manipulovat s pravdou.

„Z lidského hlediska jde o nesmírně bolestivou záležitost. Ta zároveň poškozuje odkaz, na kterém si značka Gucci zakládá,“ uvádí se dále ve vyjádření. „Rodina Gucci se snaží uctívat práci svých předků. Jejich památka si nezaslouží být haněna kvůli představení, jež se nezakládá na pravdě a nezobrazuje správně své protagonisty.“

Ačkoliv si dle vyjádření rodina nárokuje právo na právní kroky, podle dostupných informací zatím žádné podniknuty nebyly.

Ve hvězdně obsazeném filmu režiséra Ridleyho Scotta (Gladiátor, Vetřelec) se role Alda Gucciho zhostil Al Pacino. Jeho synovce Maurizia, dědice impéria, si zahrál Adam Driver. Maurizio v roce 1995 zemřel rukou vraha, jehož si najala jeho exmanželka Patrizia Reggianiová. Tu ve filmu ztvárnila Lady Gaga.

Snímek má vyznívat ve prospěch Reggianiové. Podle dědiců ji vykresluje jako oběť, jež se jen snažila přežít v korporátním světě ovládaném muži. Pozitivně se o kriminálnici měli na place vyjadřovat i herci a členové štábu. Připomeňme, že skutečná Reggianiová dostala za naplánování vraždy původně velmi vysoký trest 29 let odnětí svobody. Na svobodu se díky dobrému chování dostala v říjnu 2016, tedy po osmnácti letech ve vězení.

Film vznikl na motivy knihy The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (Klan Gucci: Senzační příběh vraždy, lesku a chamtivosti) spisovatelky Sary Gay Fordenové. Do podoby scénáře ji přepsal nováček Roberto Bentivegna.