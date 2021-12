Cumberbatch je v Síle psa na koni. Netflixovský western vyšlapává cestu jiným filmům s LGBTQ tematikou

Pokud někomu uvízl v paměti proslulý snímek Jane Campionové Piano z roku 1993, a v anotaci k jejímu novému snímku se dozví, že „charismatický, ale despotický majitel ranče se k bratrově nové manželce a k jejímu synovi chová velmi krutě“, bude se patrně obávat nejhoršího. Je to ale přece jen trochu jinak: na žádné sekání zručných prstíků tady nedojde. Zmiňovaná krutost má na pohled méně drastickou, zato rafinovanější podobu. Spojnic s filmem, který Campionové přinesl Oscara za scénář (a nominaci v kategorii režie), je nicméně dost.

Být jako Bronco Henry

V každém případě je tu opět piano, muži, kteří je stěhují, a žena, která na ně hraje. Čerstvá vdova jménem Rose (Kirsten Dunstová) se svým dospívajícím synem Petem (Kodi Smit-McPhee) provozuje nepříliš výnosný hostinec, a když dostane od spolumajitele nedalekého ranče nabídku k sňatku, ráda ji přijme a svůj podnik prodá. Její manžel George (vynikající Jesse Plemons) sice není žádný génius ani lev salonů, ale vypadá to, že by se mohli mít rádi a žít vcelku spokojeně.

V cestě takové budoucnosti ovšem stojí Georgův žárlivý bratr Phil: okázalý „macho“, který miluje roli neurvalého, drsného a nemytého honáka dobytka. Jenomže se jednak píše rok 1925 a romantika kovbojů nenávratně ustupuje modernímu světu, jednak Phil tak docela nesplňuje tradiční představu zemitého venkovana: například vyjde najevo, že se mu dostalo klasického vzdělání na prestižní Yaleově univerzitě.

Jediným učitelem a vzácným přítelem, kterého Phil opravdu uznává, je však dávno zesnulá místní legenda Bronco Henry. Jeho smrt pro Phila zjevně znamenala životní otřes a vyvolala zatrpklost, jež se projevuje mimo jiné opovržením vůči ženám, a jmenovitě vůči švagrové Rose. Trápí ji, jak může, až si nebohá žena začne pocuchané nervy léčit alkoholem. Ponižuje i jejího neduživě a křehce působícího syna Petea. Pak se ale, když Pete přijede ze studií na prázdniny, něco změní. Phil se začne s nevlastním synovcem přátelit.

Možná z něj chce udělat takového chlapa, jako z něj kdysi udělal Bronco Henry. Možná nechal roztát svou drsnou slupku. A možná (tak to vnímá Rose) je to jen další způsob, jak týrat nevítanou příbuznou. Pravdu ovšem nakonec zná jenom Pete.

Díky honáckému prostředí a úchvatným přírodním sceneriím americké Montany (snímaným ovšem na Novém Zélandu) má Síla psa nádech westernu, v podstatě však jde daleko víc o temný thriller s až hitchcockovským nábojem, což divák lépe ocení nejspíš až při opakovaném zhlédnutí. Všudypřítomný Philův teror (působivě vyjádřený za pomoci melodie Radeckého pochodu, kdy je bendžo použito jako zákeřná a ničivá zbraň), Rosino postupné chátrání a Peteova dvojaká situace gradují k šokujícímu závěru, kdy se ukáže, že okázalá šikana nemusí být tím nejděsivějším projevem lidského nepřátelství a úkladů.

Vzdorovité dítě

Překvapivě, a zároveň přesvědčivě obsazený Benedict Cumberbatch v roli Phila výborně odstiňuje jednotlivé vrstvy postavy: víc než cokoli jiného je jeho misogynní tyran nevyzrálé, vzdorovité dítě v kovbojském kostýmu, které se snaží ze svého života vyštípat novou „macechu“. Neuvědomuje si přitom skutečný poměr sil ani dosah svého jednání. A když přece jen povolí uzdu své jemnosti, je už pozdě – jakkoli nám ho pak může být navzdory všem napáchaným škodám líto. I Philova posedlost Bronco Henrym, jejíž projevy časem balancují na hranici nechtěné parodie, je díky Cumberbatchovi (a jeho protihráči Smitovi-McPheemu v roli Petea) nakonec přijatelná.

Jane Campionová snímek natočila podle knižní předlohy Thomase Savage, která vyšla už v roce 1967 a o jejím zfilmování se od té doby opakovaně uvažovalo. Načasování do současné doby je příhodné. Snímek nominovaný na festivalu v Benátkách mj. na cenu Queer Lion (a oceněný Stříbrným lvem za režii) samozřejmě zapadá do trendu rozkrývání LGBTQ tematiky – ale nejen to. Přesvědčivě totiž ukazuje, jak na této cestě pokračovat poté, co samo sdělení, že někdo může být odlišný, dávno přestalo být něčím neobvyklým.