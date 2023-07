Všechny květy světa na Klenové. Výstava začíná na zámecké chodbě a pokračuje venku

České umění v první dekádě 21. století

Expozice Všechny květy světa, zahrnující zhruba první dekádu 21. století, je však především výstavou obrazovou. Na její sestavě se podílejí zejména malíři a kreslíři, v menší míře i fotografové a tvůrci videoartu. Výběr témat a jejich zpracování má nejrůznější podoby. Tvorba desítek generačně rozdílných autorů odhaluje škálu individuálních přístupů.

Úroveň děl tak velké přehlídky s tolika různými výtvarnými projevy nemůže být úplně vyrovnaná, občasné výkyvy jsou přirozeným průvodním jevem. Prezentovaná kolekce je o to zajímavější, nepůsobí dietně a nudně. Celkově lze výstavu hodnotit jako velkou podívanou, jejíž bonus spočívá právě ve vytvoření ucelené představy o výtvarném umění v Čechách v daném období.

VŠECHNY KVĚTY SVĚTA Zámek Klenová Do 27. srpna

Díla pocházejí z majetku Galerie Klatovy/Klenová a jsou prozatímním zakončením výstavního cyklu, jehož ambicí bylo představit galerijní sbírky. Předchozí čtyři instalace mapovaly podobným způsobem práce výtvarníků vzniklé od 60. let minulého století. Podle Jiřího Machalického, jednoho z kurátorů, jsou tentokrát díla rozdělena především podle technik, jimiž byla vytvořena. Práce na papíře si lze prohlédnout na zámku, kde jsou pro ně zajištěny vhodné klimatické podmínky a kam se podle Machalického lépe hodí i stylově.

Sýpka má syrovější a podstatně větší interiér, snese monumentálnější obrazy, robustnější sochy, efektněji tu vyzní moderní média, která by na zámku působila poněkud nepatřičně. Název výstavy vyvolává asociaci s básní Jaroslava Seiferta, byť to nebyl záměr. Další z kurátorů Petr Krátký (třetím je Michal Lazorčík) navrhl pojmenovat celou expozici podle vystaveného grafického listu Miry Gáberové a vyjádřit tak pestrost a rozmanitost instalace.

Výstava začíná už na zámecké chodbě, kde v prvním patře upoutají pozornost návštěvníků čtyři pastelkou vyvedené postavy Kateřiny Adamové jako příslib další podívané. Je těžké vybrat z plejády více či méně slavných jmen několik autorů a uvést je jako příklad toho, co lze na zdejší výstavě vidět. Na zámku se totiž představuje devětadvacet výtvarníků, sýpka jich hostí dokonce třiapadesát.

Vedle autorů, kteří vystavují opakovaně a jejichž jména jsou často citována, nabízí expozice i kvalitní díla mediálně méně protřelých tvůrců (např. Marie Filippovové, Michaely Thelenové, Terezy Severové, Zuzany Kantové, Michaely Maupicové, Sofie Švejdové, Františka Hodonského, Jana Knapa, Jiřího Petrboka, Jakuba Janovského a mnoha dalších). Přehlídka je tím divácky ještě přitažlivější.

A sympatické na výstavě je i to, že poměr mužských a ženských tvůrců je vyrovnaný. Všichni vystavující jsou se stručným životopisem uvedeni v doprovodném katalogu, kde jsou vyobrazena jejich díla, a to ve větším rozsahu, než se mohlo vejít do prostor zámku a sýpky.

Nelze si nevšimnout a nepochválit, že Galerie Klatovy/Klenová je jednou z mála galerií v republice, která je schopna vydat katalog k výstavě ke dni vernisáže, jak je tomu u renomovaných zahraničních výstavních síní. A katalog Všechny květy světa, koncipovaný jako bohatě ilustrovaný průvodce tvorbou všech zúčastněných, je navíc obzvláště povedený.