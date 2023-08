Pestrá i roztříštěná expozice. Národní galerie nabízí vývoj současného českého i zahraničního umění

Konec černobílé doby. Pohled do nové stálé expozice Národní galerie. | foto: NG

Ve Veletržním paláci se otevřela další část stálé expozice pražské Národní galerie, na kterou se dlouhá léta čekalo. Konečně tak mohou návštěvníci aspoň do určité míry sledovat vývoj současného českého, částečně i slovenského a v náznacích zahraničního umění od třicátých let až do dneška.