Navzdory horku i světlu. Guns N’Roses v Praze ukázali, proč jsou stále velkou kapelou

Guns N’Roses se před lety tak rozhádali, že možnost společného koncertování působila jako z říše hodně divokých snů. Jenže čas a peníze urovnají ledacos a od roku 2016 je z Guns zase koncertní mašina. Těžko říct, jestli jsou pánové Axl Rose, Slash a Duff McKagan kamarádi, spolupráce jsou ale schopni velice dobře. V Praze to jasně ukázali.

Horký vzduch ze Sahary vytvořil podmínky, které k návštěvě koncertu zrovna nelákaly. A v Letňanech to v sobotním odpoledni podle toho vypadalo. Málo lidí v metru, krátké fronty u vstupu, prázdné rozpálené tribuny, ti nejodhodlanější držící své místo ve stínu rozměrné stage. Brzký začátek „odnesly“ především předkapely – obě netradičně z bluesového ranku. Mladý kytarista Tyler Bryant patří v žánru k nejslibnějším nadějím a velké pódium mu problém nedělá. Snad pro tuhle svou energii je oblíbenou volbou pro velké kapely – v Praze tak zahříval pódium i slovutným AC/DC. Podařené, ale svou hudbou moc nedokázal probrat z unavené letargie. Šetřit síly, očividně heslo pro značnou část návštěvníků.

Z naděje do relativně zářivé hvězdy už vyrostl Gary Clark Jr. Hodina v jeho společnosti přinesla opět blues, jen neortodoxně pojaté, nasycené r’n’b a značnou kreativitou. Tady byly reakce z publika o poznání silnější, přesto by si muzikanti zasloužili odlišné prostředí, než je nehostinná rozpálená pláň.

Guns N’Roses, kapela svého času známá svými zpožděnými začátky koncertů, začala na minutu přesně. Manýry rockových hvězd nahradila pečlivost byznysmenů. G N’R jsou dnes produkt, hard rocková instituce, a ta jako taková excesy vylučuje. A koncerty resuscitované formace podle toho vypadají. Očekávatelný koncept „největších hitů“ kapela s oblibou osvěžuje covery – nepočítaje v to již zdomácnělé klasiky Live And Let Die (Paul McCartney & Wings) a Knockin’ On The Heaven’s Door (Bob Dylan). V Letňanech si tak při I Wanna Be Your Dog od The Stooges vybral svůj hvězdný moment Duff McKagan, překvapila umírněná countryovka Wichita Lineman i Born Under The Bad Sign Alberta Kinga přetavená v působivé Slashovo sólo a následný jam.

Lze bez uzardění říct, že skladby jako Welcome To The Jungle, Sweet Child O’Mine nebo Don’t Cry jsou obehrané téměř do otravna. Jenže naživo to byly ty nejpůsobivější momenty, které v sobě měly to nejlepší i nejhorší z esence Guns N’Roses. Nabubřelost, nebezpečné pohrávání si s kýčem, ale i vynikající muzikanství. A když pak zní kytarové sólo v November Rain a do toho zapadá slunce, rázem je z toho nezapomenutelný moment.

Válka na Ukrajině zasahuje do všech oblastí života, kulturu nevyjímaje. Že téma není lhostejné ani americkým rockovým superstar, dávala jasně na srozuměnou ukrajinská vlajka i její barvy na jedné ze Slashových kytar – a rovněž krátký, spíše udivený než agitační proslov Axla Rose. „Proč se ho nezbaví,“ ptal se po Civil War, maje na mysli Putina. Těžký okamžik vzápětí odlehčil přáním všeho nejlepšího klávesistovi Dizzymu Reedovi a sborovým zpěvem Happy Birthday.

Tahle kapela stojí a padá s Axlem Rosem a tím, v jaké kondici je jeho hlas. Přesněji, kolik energie do zpěvu chce Rose vložit. I v Praze tak byly chvíle ležérně odfláknuté, chvíle, kdy to Rose hlasově úplně nedal i takové, kdy zpěvák nastartoval svou pověstnou pilu v hrdle. Těch posledních byla naštěstí většina, Praha měla to štěstí na Axla Rose ve výborné kondici i náladě. Pódium bylo jeho, sám sebe dobře bavil a trochu zastiňoval ostatní. Slash působil dojmem skromného dříče, který se soustředil spíše na hraní než na show (byť jeho sprinty z jedné strany jeviště na druhou zaslouží smeknout cylindr). A McKagan? Akční podobně jako Rose, jen jaksi méně opulentně hvězdný.

Guns N’Roses žijí ze své minulosti. Nový materiál je sice neustále diskutován, ale ve světě Axla Rose byla vždycky spousta velkohubých prohlášení. Vlastně ale nesejde na tom, že jejich koncerty jsou hitovým jukeboxem. O svou velikost tahle kapela nepřišla. Navzdory vedru i tomu, že většina koncertu proběhla za světla, a tudíž zrovna nevynikly doprovodné projekce, byla tohle akce, která mnohým mladým kapelám dala lekci z toho, jak se to má dělat. Guns k tomu stačila jen jejich hudba a nezdolné nasazení.