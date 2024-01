Nebuď tak ubrečená, mami... Evolet uposlechla přání svého syna

„Písnička Múza není v mém repertoáru žádnou novinkou. Líbí se mi energie, která z ní jde a vždy měla veliký úspěch na koncertech. Tak jsem se rozhodla, že by mohla být ideálním singlem.“

Na nahrávání písničky Eva Jurčáková oslovila své dosavadní spoluhráče Martina Krajíčka na kytaru (Čankišou, Ukulele Orchestra jako Brno), Ondřeje Čecha na kontrabas (Květy) a Jana Oravu na bicí. Jako hosty si pozvala Pavla Rajmice na housle (Ponk, Marie Puttnerová) a slovenskou písničkářku Ľubicu Christophory na vokální party.

„Slovo múza pro mě reprezentuje živou energii, je to něco, co nám zůstává a co nás umí postavit na nohy i v těch nejtěžších životních etapách. Vím, že o tomhle tématu zpívá více interpretů. Myslím, že všichni chceme říct to stejné. Inspirace je naše duševní plazma, my z toho prostě žijeme. Je to orgasmus našeho stvořitele…“.

O mix a master písně se postaral Dušan Souček spolu s Martinem Krajíčkem. Artwork k písni vytvořil slovenský umělec Ján Juhaniak.

Múza uzřela světlo hudebního světa 30. ledna, symbolicky v den Eviných narozenin. „Můj třináctiletý syn mi často předhazuje, že mám smutné písničky. Že bych měla být v tvorbě veselejší, doslova ‚míň ubrečená, mami‘. Je pravda, že v minulosti mé písně zaváněly nostalgií a určitou sebelítostí. Ono to prostě souvisí s tím, v jakém období se právě nacházíte, nejde to ovládat. Vlastní tvorba je hlubokým odrazem nitra umělce, v mém případě to platí na sto procent. No a řekla bych, že Múza svojí náladou odráží můj aktuální stav. Jsem plná síly, připravená tvořit, zpívat a posílat písně do světa.“