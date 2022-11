Neortodoxní The BladderStones nakopávají energií a vyprávějí o Samolepícím Ottovi

„He tried to glue the world together,“ zpívá frontman a kytarista Tomáš Frolík. Zdánlivě obyčejné setkání na autobusové zastávce v sobě ukrývá potřebu naplnění prázdnoty, způsobené pandemií a izolací. Text Self-Adhesive Otto odráží bezmoc, ztrátu smyslu života, ale i přirozenou člověčí snahu lepit svět i sebe opět dohromady.

„V oblíbené hospůdce U Zdeňka se pilo a mluvilo, až s některou z těch řečí přišla i vzpomínka na jednu zapomenutou slánskou postavičku sbírající samolepky. Tak se stalo, že do mé hlavy vstoupil Samolepící Otta a píseň Self-Adhesive Otto,“ říká ke vzniku písně frontman a kytarista Tomáš Frolík.

The BladderStones s vtipem a nadsázkou překračují žánrové hranice. Vytváří vlastní sebevědomou fúzi kytarových riffů, dynamických zvratů i inovativních zvuků. Hlavní devízou kapely je především bravurní interakce mezi hráči, improvizace, autentičnost a upřímnost textařské výpovědi.

Neortodoxní přístup k blues s ozvěnami grunge a bigbítu, nadhled i nepopiratelná hráčská vyzrálost tvoří z The BladderStones jeden z nejzajímavějších projektů na scéně strhávající publikum napříč generacemi i státy, vystupovali v Německu, Slovensku a Finsku, v příštím roce vyrážejí na turné do Turecka.

Skupinu tvoří kytarista a zpěvák Tomáš Frolík, jeden z nejtalentovanějších a nejuznávanějších kytaristů své generace (kromě jiného zakladatel skupiny Krajina Ró), baskytarista a zpěvák Jan „Johnny“ Judl (Jablkoň, Už jsme doma, Sestry Steinovy aj.) a bubeník a vokalista Michael Nosek (Personal Highway, eggnoise, Jana Lota a mnoho dalších). Roku 2017 vydali The BladderStones debut Without Cover.

The BladderStones letos slaví desetiletí na scéně rozsáhlým turné. 24. listopadu zahrají v Lounech, v prosinci míří do Slaného, Ostravy, Brna, Hranic a Kladna. Album Toilet Fame vychází v dubnu 2023.