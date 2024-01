Když se Narcos potkají s jihoamerickou telenovelou. Tvůrci Griseldy na sebe uvalili feministický závazek

Kolumbijka Griselda Blanco (1943–2012) strávila bezmála dvacet let v americkém vězení za obchodování s drogami a za tři vraždy – přičemž obecně se má za to, že i kdyby se počet vražd, za něž přiznala odpovědnost, vynásobil deseti, pořád by se ještě neblížil ke skutečnému počtu jejích obětí.

Mimo jiné pravděpodobně přímo či nepřímo postupně sprovodila ze světa všechny tři své manžely.

Drogové impérium budovala nejprve s tím druhým v 60. letech v New Yorku, poté se kvůli hrozícímu zatčení vrátila do Kolumbie. Tam se stala vdovou, když měla za to, že ji manžel jakožto obchodní partner okrádá.

V roce 1978 se se svým třetím manželem (a počtvrté těhotná) přesunula do Miami, kde se jí podařilo rozjet úspěšný kokainový byznys, mimo jiné proto, že v drsnosti svých metod daleko předčila své konkurenty.

Podle toho, co se o ní lze povětšinou dočíst, byla v době své druhé americké kariéry setrvale krutá, bezohledná, závislá na drogách a opojená násilím.

Kdo by chtěl podle jejího skutečného osudu vyprávět pravdivý příběh o pádu dobrého člověka do propasti, musel by se patrně vypravit mnohem hlouběji do minulosti, protože svou první oběť – svého vrstevníka – patrně zavraždila, když jí bylo jedenáct. A možná by právě tohle byl důležitý příběh.

Kreativní samoživitelka

Tvůrci hollywoodské Griseldy se nicméně rozhodli jinak, totiž vyprávět o hrdince, jež bojuje za svou důstojnost a za své děti a doplácí na to, že je jakožto žena pro svou dobu až příliš schopná.

Scenáristé Doug Miro a Eric Newman a režisér Andrés Baiz se už v seriálu Narcos nebáli přiznat například Pablu Escóbarovi silný smysl pro rodinu či schopnost vidět sociální nespravedlnost, tady jdou ale ještě dál a ke své hrdince chovají neskrývaný (byť jistě ne bezvýhradný) obdiv.

„Je to žena v mužském světě, pracuje desetkrát usilovněji, aby se prosadila, a užívá svou bystrost a inteligenci, aby přechytračila muže okolo sebe. Lidé jí budou zpočátku fandit,“ vyjádřil se režisér Andrés Baiz.

Podle scenáristy Erika Newmana není nemožné ztotožnit se se „svobodnou matkou, která utíká před svým násilnickým manželem“. Příběh skutečné Griseldy Blanco by v takovém vzorci poněkud kulhal, proto si autoři stvořili svou vlastní. A sáhli při tom až kamsi do oboru latinskoamerické telenovely.

Do Miami tudíž v minisérii skutečně přilétá samoživitelka se třemi syny poněkud záhadného věku, která se snaží ukrýt před pomstou za zabití bezohledného manžela, který ji nutil k zištnému sexu. (Ke třetímu manželovi přijde seriálová Grislelda později tak, že okouzlí zabijáka, který ji má zlikvidovat.)

V kufru má tato imigrantka jako svůj jediný majetek a pojistku budoucnosti cihlu kokainu, kterou se zprvu marně snaží udat místním zavedeným dealerským kruhům. (Seriál Narcos mimochodem líčil tehdejší drogovou scénu v Miami o dost jinak.)

Griselda USA 2024 Uvádí Netflix

Od 25. ledna 2024

Postupně se jí začíná dařit: vytváří podnik postavený na ženách vysvobozených z kolumbijského nevěstince, prostoupený vzájemným respektem. Svou pozdější armádu z řad kubánských exulantů pak Griselda naverbuje na základě plamenného projevu o utlačovaných a podceňovaných ženách a imigrantech.

Zásadním problémem oné doby a místa není v této perspektivě ani tak záplava kokainu valícího se z Kolumbie, jako spíš muži ovládané prostředí. To donutí Griseldu zostřovat své metody, sáhnout k prvním vraždám, přičemž je ale hrdinka ze svých činů vždy špatná a trpí výčitkami svědomí. A to i tehdy, kdy je na vrcholu své krvavé éry už těžce paranoidní a vraždí či nechá vraždit i za křivý pohled.

Šikaně a nedůvěře mužů ostatně čelí i další schopná žena v tomto příběhu: vyšetřovatelka June, která se jako jediná dokáže Griseldě dostat na kobylku.

Maska není to podstatné

Feministicko-romantický závazek, který na sebe tvůrci Griseldy uvalili, sérii zejména zpočátku zřetelně zatěžkává a bere jí svobodu všeprostupující skepse, která provázela úspěšné Narcos. Smysl pro budování napětí a efektní akční scény nicméně tvůrci neztratili a kladem série je rozhodně i podmanivě vytvořená iluze miamského denního i nočního života na přelomu 70. a 80. let.

Atraktivitu Griseldy podporuje také angažmá věhlasné hlavní představitelky – drogovou „kmotru“ ztvárnila kolumbijská herečka Sofía Vergara, která si získala enormní popularitu rolí v americkém komediálním seriálu Modern Family.

Pro dramatickou roli Griseldy se proměnila mimo jiné náročnou maskou – možná až zbytečně, protože zaprvé je její líčení v některých záběrech příliš zjevné a za druhé o případnou fyzickou podobu s Griseldou Blanco tu zase tolik nejde.

Podstatné je přirozené herectví a to se herečce daří se střídavými úspěchy. A pak věrnost podstatě postavy, ale to už je zodpovědnost celého seriálového týmu. A hlavní potíž Griseldy.