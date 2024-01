Zemřel Norbert Lichý, velký herec malých rolí a držitel Thálie

Prestižní divadelní ocenění Thálie v kategorii Činohra za roli Mendela Singera ve hře Josepha Rotha Job Lichý získal v roce 2009. Na divadelní prkna se dostal už jako dítě. Jeho tatínkem byl režisér a dramatik Saša Lichý.

„Co mi táta bezpochyby dal, byl vztah k divadlu, ke kumštu. K tomu prostoru, kde je vše možné a kde vzniká něco nevýslovně krásného. A že jde o duši a o věrnost. A že tomu jde propadnout a věnovat tomu vše,“ komentoval tehdy, jak ho otec ovlivnil.

Lichého cesta na divadelní prkna však nebyla zcela přímá. Po maturitě na gymnáziu totiž nebyl přijat ke studiu herectví na JAMU. Svého se však nevzdal a v roce 1984 nastoupil jako elév do angažmá v Severomoravském divadle Šumperk. Následovalo Divadlo loutek a následně už jeho domovská scéna Divadla Petra Bezruče. Tam v současnosti účinkoval v představeních Bratři Karamazovi, Šikmý kostel, Otec nebo Lekce Hitchcock.

„Norbert byl pro mne pan herec, byl na něj vždy spoleh. Například když jsme zkoušeli Mladou Gardu, kde mi měl dát v rámci příběhu facku, tak jsme ji na zkouškách několikrát opakovali. Nejprve se zdála režisérovi slabá, napodruhé byla příliš silná, napotřetí to Norbert trefil. A následujících 30 repríz mi ji dal vždy úplně přesně takovou, jako byla ta ‚správná‘ na zkoušce,“ vzpomíná na Lichého bývalá herečka a mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.

Pro MF DNES na Lichého vzpomněl také primátor Ostravy Jan Dohnal: „Pan Lichý byl velký patriot, velká ostravská persona, páteř divadla. Je třeba držet Bezručum palce aby se jim podařilo jej nahradit, byť to asi nepůjde. Zkusíme ve vedení města zvážit jak jeho osobnost ocenit.“

Kromě herectví se Norbert Lichý věnoval také komponování scénické hudby. „Scénická hudba byla víceméně koníček. Krásný koníček. Myslím si, že některé věci byly dokonce hodně povedené a jsou často i mou chloubou a pýchou, ale nikdy jsem v tomto oboru nebyl profesionál, spíše nadšenec,“ říkal o své zálibě.

Lichý také intenzivně spolupracoval s Českou televizí a Českým rozhlasem. Dále se objevil v seriálech Ohnivý kuře, Lajna nebo Slunečná. „Je to seriál o lásce, o vztazích, rodičích a dětech a komunální politice. A většinou to hrají výborní herci. Láska je téma, které je ověřené staletími. A Řehák? Je to můj třetí velký seriál na Primě, a bylo to super. Krásní herci, pohoda,“ komentoval práci na Slunečné. Role měl také ve filmech Hastrman, Ostravak Ostravski, Lidice či Signál.

V roce 2016 zvítězil v divácké anketě Týdeníku Rozhlas o nejpopulárnější herecké výkony Neviditelný herec, za četbu z románu Motýlek. Za svůj rozhlasový majstštyk považoval adaptaci Dne trifidů, detekvních románů Michala Sýkory nebo Lassie se vrací. „Nejvíc práce bylo s knihou Roberta Merleho Smrt je mým řemeslem. Je to krásný román, který já sám četl nejmíň třikrát v životě. Žádné veselé téma. Koncentrační tábory, válka, diktatura. Ale připomínat si ty věci je důležité. A uspávanky pro děti pana Skácela, to byla radost,“ uvedl v rozhovoru pro týdeník 5plus2.

Divadlo Petra Bezruče Ostrava S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás opustil náš kolega Norbert Lichý.

Informaci divadlu potvrdila rodina, které vyjadřujeme upřímnou soustrast. 1 59

Audioknihy namlouval ve svém ostravském bytě. „Když si někdo objedná namluvení audioknihy na klíč, bez režiséra, tak to sám doma načtu, nastřihám a pošlu. Vznikly tak například dvě knížky nejznámějších českých detektivních příběhů. To bylo vlastně poprvé, co jsem udělal audioknihu doma. Dělám doma i reklamy, namlouvám tam taky animované postavičky do dětského pořadu Ty brďo. Sebekriticky ale musím přiznat, že režisér je velmi důležitý. O to víc to poslouchám dokola a dokola, nejraději s odstupem času,“ řekl v rozhovoru pro Magazín DNES v roce 2021.