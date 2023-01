Harryho paměti jdou na dračku. Místy jsou jak opilecká esemeska, píše recenze

Kniha vyšla v angličtině a přeložená je do 15 dalších jazyků, včetně čínštiny. Čeština mezi nimi zatím není.

Nakladatelství Penguin Random House podle Sky News uvedlo, že dosavadní prodej předčil i jeho nejodvážnější odhady. Harry, vévoda ze Sussexu, v knize přichází s čerstvou kritikou britské královské rodiny a reklama ji popisuje jako autobiografii, která prozradí vše. Kniha už minulý týden ve čtvrtek nedopatřením vyšla v předstihu ve Španělsku.

„Pokud víme, jediné knihy, kterých se prodalo více za první den, jsou ty s druhým Harrym v hlavní roli,“ uvedl Larry Finlay, ředitel Transworld Publishers, které spadá pod Penguin Random House. Na mysli měl přitom knihy o čarodějnickém učni Harrym Potterovi britské spisovatelky J. K. Rowlingové.

„Nejdivnější kniha od člena královské rodiny“

Recenze korespondenta televize BBC dílo označuje za „nejdivnější knihu, kterou kdy napsal člen královské rodiny“.

„Harryho paměti Spare jsou částečně zpovědí, částečně tirádou a částečně milostným dopisem. Místy působí jako ta nejdelší naštvaná opilecká esemeska, jakou kdy kdo poslal,“ pokračuje. Recenzentka listu The Guardian knihu označila za „nepovedený pokus o znovuzískání narativu“, zatímco list The New York Times (NYT) uvádí, že kniha je plná paradoxů.

Buckinghamský palác se k publikaci zatím nevyjádřil. Harry a jeho americká manželka Meghan institut královské rodiny opustili už v únoru 2021. Nyní žijí v bohaté komunitě na západním pobřeží Spojených států, mají syna Archieho a dceru Lilibet Dianu.