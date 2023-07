Hollywood se musí chytit za nos a spravedlivě ocenit každou vykonávanou práci, říká Patricia Clarksonová

Lidovky.cz: Jak se vám líbí v úloze porotkyně?

To víte, minule jsem si tu jako laureátka užívala všechno to pozlátko, teď si to musím tvrdě odpracovat... Dívám se na filmy, dávám rozhovory a na konci nedostanu žádnou velkou cenu. Ale budu je moci předávat! A to je vzrušující. Takže jsem opravdu moc ráda, že jsem zpátky. Když jsem to před čtyřmi lety slibovala, nikdo mi nevěřil, a vidíte, jsem tady.

Lidovky.cz: O jednotlivých filmech v soutěži mluvit nemůžete, ale jaký máte celkový dojem?

Je to velmi pestrý výběr různých pohledů na svět od opravdu skvělých filmařů. Být v porotě znamená vidět tolik umění v tak zhuštěném časovém úseku, že přímo cítíte, jak vás to mění