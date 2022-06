Úctyhodná kariéra a image přátelského chlapíka. Legendární Paul McCartney slaví osmdesátiny

Potkal jsem ho na venkovské slavnosti ve Wooltonu. Já byl tlustý školák, a když se mi opřel rukou o rameno, poznal jsem, že je opilý. Bylo nám tenkrát dvanáct a bez ohledu na jeho kotlety jsme se stali kamarády...

Těmito slovy začíná Paulova předmluva k Lennonově literární prvotině In His Own Write (1964) – v českém překladu vyšla jako Písání. Zmíněnou slavnost pořádala wooltonská farnost 6. června 1957, ve skutečnosti bylo tedy Paulovi patnáct a Johnovi necelých sedmnáct, nicméně onen den se do rockových encyklopedií zapsal jako „den, kdy John potkal Paula“.