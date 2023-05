Zemřel Pete Brown, britský textař kapely Cream a Miroslava Žbirky

V pátek 19. května zemřel ve věku 82 let britský textař, básník a zpěvák Pete Brown. Proslavil se spoluprací s rockovou kapelou Cream v čele s kytaristou Ericem Claptonem, pro níž napsal texty k písním Sunshine Of Your Love nebo I Feel Free. Podílel se také na albech Miro Žbirky.