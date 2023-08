Desáté album PJ Harvey vznikalo v porodních bolestech, zrodila se deska pro náročné posluchače. Přijede s ním i do Prahy

Předcházející album The Hope Six Demolition Project vydala v roce 2016, s jeho živou podobou objela půl světa včetně pražského Fora Karlín a trenčínské Pohody a na dlouhou dobu se následně uzavřela před světem. Podle nemnoha rozhovorů, které aktuálně k nové desce poskytla, se cítila unavená, dokonce nějakou dobu uvažovala o tom, že by hudební scénu nadobro opustila, což ovšem u umělců, kteří jdou do své tvorby s plným nasazením a osobní investicí, není nic neobvyklého. Většinou je ale po kratší či delší době odpočinku nenechá jejich talent spát a k nové fázi své kariéry se opět vrátí. Jako se to stalo i Polly Jean Harveyové, jak zní zpěvaččino občanské jméno.