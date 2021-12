Pokračování Sexu ve městě: lepší než filmy, horší než originál

Sex ve městě se sice na HBO přestal vysílat také v roce 2004, ale jeho příběh rozvinuly ještě dva celovečerní filmy. I jeho návrat má tak formu pokračování, tentokrát v podobě desetidílné série nazvané A jak to bylo dál… První dva díly jsou už v HBO GO videotéce dostupné, každý týden přibude jeden další.

Hlavní téma nových osudů nastavil závěr první epizody, patřící minimálně pro oddané fanoušky do kategorie „šokující“. Hlavní tvůrce Michael Patrick King, jenž je jako scenárista a režisér se seriálem od začátku, v něm ovšem vyřešil dvě překážky. Neochotu herce Chrise Notha vrátit se naplno k roli Božského a fakt, že citové bouře, které v hlavní hrdince Carrie její životní láska vyvolávala, vždycky tvořily podstatnou část jejího příběhu.

A jak to bylo dál… Tvůrce: Michael Patrick King Hrají: Sarah Jessica Parkerová, Cynthia Nixonová, Kristin Davisová, Sara Ramirezová, Nicol Ari Parkerová, Karen Pittmanová, Willie Garson a další



Premiéra: 9. 12. 2021 na HBO GO

Pro Carrie vypadá tedy úkol v pokračování jasný – naučit se žít bez Božského, možná se i rozhodnout, jak moc byl jejich vztah celkově šťastný. A Sarah Jessica Parkerová ho herecky zvládá s dojemnou silou. V Mirandě, která nyní vyměnila kariéru korporátní právničky za studia lidských práv, zdá se bublá velká životní krize. Charlotte první epizody postupně staví před akceptování genderové identity svého potomka.

Téma nonbinarity do seriálu výrazně vnáší i nová postava Che Díaz, s níž Carrie nahrává sexuálně explicitní podcast. Sex ve městě v 90. letech proslul jako dobře napsaný seriál o ženském přátelství i díky své otevřenosti v probírání (nikoliv ukazování) milostných vztahů. Pokračování jako by si chtělo pozici pořadu, který určuje trend, znovu vydobýt a k tomu ještě předejít kritice za své zaměření na skupinku bílých heterosexuálních bohatých žen.

Che v seriálu volá po reálnějším zobrazování queer a trans lidí v mainstreamových médiích. Její cool postava v podání americko-mexické herečky Sary Ramirezové je určitým krokem k tomu cíli – kdyby se tím tvůrci novinky tolik nechlubili a brali ji víc vážně. Podcast Che zní jen jako plytce provokativní výměna hlášek a dost debat o genderové fluiditě tu vypadá jako předvádění, jak moderní tvůrci jsou. Hrdinky se v upřímné snaze vyhovět politicky korektnímu diskurzu chovají často jako dinosaurus v porcelánu a ač jde o scenáristický záměr, i úsilí série držet prst na tepu New Yorku vyznívá nuceně.

Všechny nové mladé postavy přinášejí do pokračování téma stárnutí. Herečky sice vypadají stále seriálově dokonale upraveně a mají nekonečnou zásobu kostýmů, hned v úvodu nicméně vedou debatu o barvení vlasů a několikrát připomenou, že jim je pětapadesát. Opět jde o trochu moc očividné prolamování zastaralých konvencí stylem: nepřehlédněte, jak jsme in!

Naštěstí přátelství a vztahy mezi ženami obecně umí i tento Sex ve městě zobrazit s dostatečnou upřímností, nenuceností a vtipem. A to i bez herečky Kim Cattrallové, která se na sociálních sítích rozhádala se Sarah Jessicou Parkerovou.

Tvůrci to vyřešili tak, že rozhádaly i Samanthu a Carrie, resp. nechali Samanthu odstěhovat do Londýna a neodpovídat na vzkazy poté, co jí Carrie propustila z místa své PR agentky. Ne zcela uvěřitelné, ale vcelku elegantní řešení. Bez ní minimálně první díly mají méně zábavný, chmurnější tón, ten však odpovídá rozpoložení protagonistek. A také ději, jenž počítá s tím, že divák zná alespoň hlavní body z minulosti.

A jak to bylo dál… je pořad určený fanynkám a fanouškům Sexu ve městě. Hlavně těm, kteří zůstali i po sacharinově konvenčním závěru šesté sezony a po dvou filmech, jež přešly až do žánru trapné lidové komedie. Oproti nim má novinka víc důstojnosti, víc obsahu, dramatu a emocí a může napravit dojem z posledních sedmnácti let. Přesto alespoň v prvních dílech znovu připomene, že i Sex ve městě se měl radši držet příkladu Přátel a definitivně skončit v roce 2004.