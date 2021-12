A už žádného žraloka! Nový manuál dává filmařům osvícené rady pro ekologické natáčení

Takhle to už při natáčení chodí – a to jde o film, jehož rozpočet patrně neláme rekordy. Kolik vánočních stánků převrátil takový Jan Žižka v nejdražším českém filmu za půl miliardy korun, se snad dozvíme v příštím roce, dojde-li konečně na jeho premiéru. O psích kusech, jež předváděli v létě v Praze tvůrci thrilleru The Gray Man, nejdražšího projektu Netflixu za 200 milionů dolarů (tedy přes 4 miliardy korun) nemluvě.

Zajímavě v této souvislosti působí avizovaná snaha českých filmařů i jejich zahraničních kolegů vnést do výroby pohyblivých obrázků úsporné a ekologické principy. Konkrétně pravidla 5R, jak je vymyslela a v knize Domácnost bez odpadu zveřejnila blogerka Bea Johnsonová, která (jak se lze dočíst na wikipedii) v roce 2008 začala praktikovat životní styl zero waste. Česká Asociace producentů v audiovizi k problematice vydala Manuál zeleného natáčení, k němuž jako inspirace posloužil Praktický manuál pre trvalo udržateľné nakrúcanie vydaný bratry Slováky.

Uvádí se v něm oněch 5R – Odmítni (Refuse), Omez (Reduce), Znovu použij (Reuse), Vytřiď (Recycle), Zkompostuj (Rot). Bohužel bez podrobnějšího vysvětlení, co třeba znamená úvodní Odmítni. (Jisté je, že odmítne-li producent točit kdejakou slátaninu, dost tím vylepší nejen svou uhlíkovou stopu, ale celkovou karmu). Odmítnout naopak podle manuálu nepůjde účast na bohulibém závazku: „Seznamte se zeleným plánem všechny lidi zapojené do procesů tvorby, rozdělte jednotlivé úkoly a vysvětlete, proč je dodržování těchto věcí důležité. Sepište hlavní zásady zeleného chování při výrobě projektu, tzv. GREEN MEMO, a nechte dokument všemi členy štábu podepsat.“

Manuál poskytuje řadu osvícených doporučení jako třeba: „Vždy zhasněte světlo před odchodem z místnosti.“ V případě cateringu je dokument obzvlášť specifický: „Vyhněte se obstarávání ohrožených druhů ryb (např. žralok, tuňák modroploutvý),“ instruuje manuál vedle toho, že doporučuje zavést co nejvíce veganských a vegetariánských dní za týden a omezit konzumaci masa a ostatních živočišných produktů. Rekvizity a kostýmy doporučuje materiál obstarávat pokud možno například na bleších trzích.

„Scény navrhněte a postavte s ohledem na opakované a budoucí použití jejich jednotlivých částí nebo materiálů použitých na jejich výrobu.“ Proč ne? Ale asi to bude trochu složitější než zhasínat žárovky.