Pomyslnou sekeru do plánu popmuzikálních výzkumníků ale nezaťal, a tak můžeme v těchto dnech, a to až do samého konce listopadu, navštívit v přízemí kulturního centra Kaštan v pražském Břevnově, kde Popmuseum sídlí, výstavu se skutečně láskyplným názvem Ryvo/Love.

Autor expozice Radek Diestler se sobě vlastní pečlivostí mapuje celé dějiny působení bratří Ryvolů nejen na české hudební scéně, ale také v trampském hnutí, jehož byli oba (resp. Miki stále je) uznávanými kapacitami.