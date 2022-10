Prahu rozezní různé hudební žánry, v neděli začíná festival Prague Sounds

Do 24. listopadu nabídne Prague Sounds osm originálních hudebních večerů. Praha se dočká několika premiér i jedinečných setkání. Festival zahájí 23. října ve Velkém sálu Lucerny pražská premiéra amerického ansámblu Snarky Puppy, jenž získává ocenění v kategoriích od jazzu po R&B. Na turné vyráží ověnčen loňskou Grammy za album Live at the Royal Albert Hall.

Mandolínový virtuos, zpěvák a skladatel Chris Thile zavítá 24. října do La Fabriky se svým intimním sólovým recitálem. Jeho nejnovější nahrávací sólový počin Laysongs je krokem do nové dimenze jeho tvorby. Thile kombinuje Bartókovu sonátu pro housle, třídílnou svitu Salt (in the Wounds) of the Earth, jež byla podle jeho slov první skladbou, kterou napsal s vědomím, že ji bude interpretovat sólově, a duchovní i světské písně z vlastní autorské dílny. Repertoár Laysongs bude jádrem jeho koncertu, ale určitě nezapomene ani na své bluegrassové kořeny, svůdné interpretace skladeb bebopového guru Charlieho Parkera nebo milovaného Johanna Sebastiana Bacha.

Festivalová premiéra čeká na berlínské průkopníky akustického techna Brandt Brauer Frick Ensemble, kteří zahrají 1. listopadu v Dox+ v rozšířeném desetičlenném obsazení. O den později se ve Velkém sálu Lucerny představí ikonické jazzové kvarteto ve složení Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride, Brian Blade. Společně začínali svoje hvězdné kariéry v první polovině 90. let a jejich opětovné setkání po dlouhé odmlce je splněným snem jazzofilů.

Další festivalový koncert hostí 13. listopadu La Fabrika, kde bubeník Makaya McCraven přezdívaný „beat scientist“ představí v české premiéře svůj organický mix jazzu, hip hopu a avantgardy. Charismatická britská zpěvačka Laura Mvula se 16. listopadu v Roxy představí v neokoukané hudební podobě a se zbrusu novým repertoárem z ceněného alba Pink Noise. Na něm znovuobjevuje synth-pop 80. let, který posouvá do soudobého uměleckého žánru. „Na groove koncertu naváže jam, který podtrhne bezprostřední atmosféru této party. Jeho protagonisty totiž budou Dan Bárta, En.dru a berlínský Ricoloop,“ říká ředitel festivalu Marek Vrabec.

Velké oslavy

Legenda domácí hudební scény Jiří Stivín oslaví osmé kulatiny 19. listopadu v Rudolfinu jak jinak než improvizací. Přesto slavnostní večer dostává základní obrysy. „Mám velkou radost, že si s Jiřím Stivínem přijdou zahrát a zazpívat další osobnosti české hudby. Po mnoha letech se při této příležitosti setkají členové původního Pražského výběru Michael Kocáb, Michal Pavlíček a Ondřej Soukup a popřát přijde i Jiří Suchý,“ těší se Vrabec.

A Jiří Stivín dodává: „Těšit se můžete tradičně na Collegium Quodlibet a uvidíme, kteří další hudební přátelé půjdou zrovna okolo.“ Už nyní je známo, že mezi dalšími gratulanty budou klavírista Emil Viklický, cellista Vojtěch Havel, bubeník – a oslavencův syn – Jiří Stivín jr. nebo varhaník Robert Hugo.

Exkluzivní set nazvaný Music for Prague připravil na 24. listopadu do Fora Karlín německý skladatel a klávesista Nils Frahm. Živá vystoupení hvězdy elektronické scény působí jako hudební alchymie – nejen díky smyčkování basových linek a beatů v reálném čase, ale hlavně díky ladnému a suverénnímu pohybu uprostřed rozsáhlého arsenálu kláves – od harmonia přes toy piano, Rhodes, elektrické klávesy až po křídlo Steinway.