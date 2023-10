Dotknu se ohně. Rammstein se příští rok v květnu vrátí do Prahy

Nebyli by to Rammstein, aby se kolem nich nevznášel opar kontroverze. V minulosti to byl například otevřeně pornografický videoklip k písni Pussy, sada vibrátorů jako součást merchandisingu, ukázky z filmu dvorní Hitlerovy filmařky Leni Riefenstahl v klipu Stripped a s tím související nařčení z koketování s nahnědlou ideologií.

Letos zpěvák Till Lindemann čelil nařčení ze sexuálního napadení několika fanynek, ovšem prokuratura vyšetřování zastavila pro nedostatek důkazů.

Rammstein dosud vydali osm řadových alb, přičemž zatím poslední Zeit je z dubna loňského roku.

Vstupenky na koncert v Letňanech se začnou prodávat ve středu 18. října v 11 hodin středoevropského času. Informace a odkazy na vstupenky najdete na rammstein.com/tickets

Členové fanklubu Rammstein LIFAD budou mít možnost zakoupit vstupenky od pondělí 16. října 11:00 do úterý 17. října 11:00. Každý člen může prostřednictvím předprodeje zakoupit maximálně šest vstupenek na jeden koncert.

Vstupenky jsou personalizované, což znamená, že jsou vázané na kupujícího, jehož jméno bude uvedeno na lístku. Tato osoba je držitelem práva na vstup a pouze ona bude vpuštěna na akci.

Vstup mladistvých do 15 let bude možný pouze v doprovodu osob starších 18 let. Bude také platit zákaz vstupu dětí do 6 let.