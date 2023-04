Cácora jde do lesa. Komorní psychologická próza s prvky tajemství i hrůzy je jiná, než jsme zvyklí

Sovy do Atén, dříví do lesa? Představovat Alenu Mornštajnovou (1963) zdejšímu čtenářskému publiku není třeba. A nejen tomu zdejšímu: autorčiny knížky, vydávané od roku 2013, pět pro dospělé a tři pro děti, mají překlady do víc než dvacítky jazyků.

Přičemž třetí položka v její bibliografii, román Hana (2017), zajistila autorce obratem pevnou pozici v kánonu české literatury minimálně po devětaosmdesátém roce.

Před pár dny vydala Mornštajnová novinku, román s vyloženě magickým názvem Les v domě. A nejde jen o tu titulní magii – ta kniha je jiná.