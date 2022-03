Rockový fenomén Primus zahraje v září první samostatný koncert v Praze

V rámci světového turné nazvaného A Tribute to Kings vzdají Primus poctu prog-rockovým legendám Rush. Na koncertě tak zazní jak kompletní album A Farewell to Kings od Rush z roku 1977, tak i nejslavnější písně od tria Primus. Prahu tak čeká zhruba dvouhodinový hudební zážitek. Vstupenky budou v prodeji od 25. března v síti Ticketmaster.

Uznávaní Primus začínali jako undergroundový fenomén v San Francisku v roce 1984. Začátkem devadesátých let přerostli v jednu z nejznámějších rockových kapel na světě. Alba jako Sailing the Seas of Cheese (1991), Pork Soda (1993) nebo Tales from the Punch Bowl (1995) byla v USA všechna zlatá nebo platinová.

Primus začali koncertovat na největších festivalech po celém světě, ale také společně například s U2, Tool, Jane’s Addiction, Public Enemy nebo Rush. Primus jsou také autory hudby k legendárnímu animovanému seriálu Městečko South Park. Českou republiku navštívili zatím pouze jednou, v roce 2011 hráli na festivalu Rock for People.