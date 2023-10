Když ego udolá talent. Watersova revize nejslavnějšího alba Pink Floyd je zbytečná a špatná

Před závorku vytkněme jednu důležitou věc. V kreditech původního alba The Dark Side of the Moon má Roger Waters připsáno kompletní autorství pouze tří písní (Money, Brain Damage a Eclipse) a u čtyř dalších je uveden jako spoluautor, přičemž deska má na tracklistu deset položek – přesto, pokud se bývalí členové Pink Floyd potažmo (spolu)autoři skladeb nebrání právní cestou, má zřejmě právo si s tímto materiálem dělat cokoli.

The Dark Side of the Moon Redux tedy přijměme jako relevantní součást jeho diskografie, žádnou pirátštinu. Ostatně co mezi sebou bývalí členové kapely lidsky mají, není naše starost.

Stejně jako má Roger Waters svaté právo cokoli říkat (a to nejen na hudební úrovni, ale také ve smyslu svých známých politických a společenských názorů), my jako posluchači jeho hudby a jeho vyjádření máme právo si o jeho výstupech cokoli myslet.

Úlohou tohoto textu není opět už posté dokazovat, že některé Watersovy postoje nesou jasné prvky antisemitismu, ani to, že svými rádoby mírovými snahami se stal, ať už záměrně nebo vlastní nešikovností, Putinovým užitečným idiotem. Držme se protentokrát pouze hudby, alba The Dark Side of the Moon Redux a toho, co s ním souvisí.