Nerodíme se jako géniové, dozráváme postupně. A na totéž má právo i prezident Pavel, říká Milan Uhde

Lidovky.cz: Před nedávnem jste obdržel Cenu Thálie za celoživotní dílo a nyní Řád Tomáše Garrigua Masaryka, což je vysoké státní vyznamenání, čili postoupil jste do vyššího levelu. Jaké emoce to ve vás vyvolává?

Z Thálie jsem měl radost. Byla to krásná náplast na starou bolest, že jsem vinou událostí nikdy nepracoval v divadle, jen po tom marně toužil. Řád T. G. Masaryka jsem přijal jako ocenění, které platí Poslanecké sněmovně, jejíhož předsedu jsem dělal. Podle mě to byla dobrá sněmovna, pomohla vládě vypracovat ústavu a jasným poměrem hlasů ji schválila.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte letošní výběr oceněných?

Pan prezident podle mě úspěšně usiloval o odčinění křivd a deformací, kterých se při výběru dopouštěl jeho předchůdce.

Lidovky.cz: Neměl ocenění dostat i zesnulý Milan Kundera? Aspoň by se trochu zlomila představa jeho vdovy o zlé Praze, ne?

Považoval bych to za výborné a spravedlivé. Doufám, že k tomu dojde příště.

Lidovky.cz: Byl byste převzal ocenění od Miloše Zemana?