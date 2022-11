Eroze vztahu Diany a Charlese a jiné pikantnosti. Silné motivy nové řady seriálu Koruna přicházejí vniveč

Minulá řada Koruny se odehrávala v Británii zmítané irským odbojem a hned v první epizodě nabídla šokující zvrat, když padla atentátu za oběť opora rodiny hrabě Mountbatten. Vlády se ujala mimořádně osobitá premiérka Margaret Thatcherová, která si předsevzala změnit Británii od základů.

Koruna – 5. řada UK, USA 2022 Hlavní tvůrce: Peter Morgan Uvádí Netflix od 9. 10.

Do královské rodiny se přivdala sympatická, naivní a brzy nervově rozsypaná Diana Spencerová; její novomanžel Charles, krutě poznamenaný dospíváním ve svérázné rodince, se svíjel v mukách neukončitelného vztahu s Camillou Parker-Bowlesovou. Bylo zkrátka o čem vyprávět, a to se ještě třeba do královniny ložnice vloupal podivín, s nímž Alžběta II. vedla pozoruhodnou konverzaci.

I herecké obsazení minulé řady bylo mimořádné, fenomenální herecký výkon Gillian Andersonové činil radost z každého setkání s premiérkou a královna v podání Olivie Colmanové vyzařovala nejen pevnou vůli, ale také zvídavost a potutelnou vědoucnost. Kromě toho měla čtvrtá řada Koruny třeba Helenu Bonham Carterovou v roli princezny Margaret; celkově vyprávěla především silný příběh o neklidném souputnictví výrazných žen. A k tomu nabízela chytrou hru se styly jednotlivých epizod.

Gillian Andersonová v seriálu Koruna (2020)

Princ Philip má nové hobby

Pátá řada, která je na Netflixu k vidění od této středy, proto vlastně ani nemůže působit jinak než poněkud dietně. Zdánlivě má sice také „nabito“, protože se vše zvolna sune k ikonické události, skonu princezny Diany v doprovodu milionáře Dodiho Al-Fayeda. Jenomže té se diváci ještě nedočkají, mohou sledovat jen její předzvěsti – třeba trochu zdlouhavou historii toho, jak se egyptský prodavač limonád Mohamed Al-Fayed (otec Dodiho) propracoval až do blízkosti britského trůnu.

Samozřejmě pokračuje i eroze vztahu Charlese a Diany, o jejíchž příčinách i projevech už ale vlastně všechno víme. Teprve v sedmé a osmé epizodě dostane tato linka (a s ní celá pátá řada) zřetelnější jiskru, když dojde na výbušné interview, k němuž Dianu značně neetickými prostředky vyprovokoval redaktor BBC Martin Bashir. Až tady je také naplno zřejmé, že do role Diany tvůrci právem obsadili Elizabeth Debicki.

Sdružujícím tématem páté řady je nástup modernizace a loučení s tradičními jistotami – ať jde o královskou jachtu Britannia, jejíž osud celou proměnu symbolizuje, o „tetičku“ BBC, nebo o podobu vládnutí v Británii. S úpadkem popularity se potýká samotný koncept monarchie a královnu mnozí její poddaní vyzývají k abdikaci. K modernizaci se čím dál důrazněji hlásí i princ Charles, který si nakonec najde i nového kamaráda, labouristického premiéra Tonyho Blaira – v době, kdy Británie přichází o Hong Kong.

Jsou to bezesporu relativně silné motivy, ale žádný z nich se tentokrát nepodařilo přetavit do opravdu strhujícího, samonosného dramatu. Královně (Imelda Staunton) chybí silný protějšek, premiér John Major působí v seriálu stejně nevýrazně, jako působil ve skutečnosti – zadostiučinění se této postavě tvůrci snaží dát alespoň tím, když ji představí coby schopného mediátora rozvodu Charlese a Diany.

Šťavnatějším protihráčem Alžběty je alespoň na chvilku ruský prezident Boris Jelcin, i tato epizoda věnovaná mimo jiné možné spoluzodpovědnosti britské koruny za vraždu carské rodiny, však vyznívá rozpačitě a jaksi nedovařeně.

Mnohé postavy prodělaly mezi řadami až neuvěřitelnou proměnu – zejména princ Charles (Dominic West), který se střihem stal cílevědomým a sebejistým mužem s vizí. Výrazně jiný je ale i královnin manžel princ Philip (Jonathan Pryce), který se tentokrát věnuje svému novému hobby, jízdě klasických zápřeží, v jehož rámci si porozumí s dávnou známou Penny Knatchbullovou a je z toho bouře ve sklenici vody – vedle různých ohřívaných historií další spíše podružnost, z nichž je pátá řada Koruny z velké části upletena. Ukázka britského kuchařského umění v ní ale naštěstí ani tentokrát nechybí.